No Bonfim, Jerônimo comenta alianças e destaca tapete branco

A Lavagem do Bonfim transformou as ruas de Salvador em um mar de fé e tradição nesta quinta-feira, 15. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, marcou presença desde as primeiras horas da manhã, participando do ato inter-religioso.

Em meio ao "tapete branco" formado por baianas e fiéis, o gestor estadual aproveitou o momento para alternar o discurso entre a devoção pessoal e as estratégias políticas do governo.

Para Jerônimo, a data possui um significado que transcende a administração pública, tocando na espiritualidade e no bem-estar social. Em conversa com a imprensa durante o trajeto, ele detalhou sua relação com a festa: “O meu dia de Bonfim é sempre o dia de muito boas expectativas. É o dia de fechar o ciclo de agradecimentos a ele pela saúde, pela paz, pelo emprego. Mas é também o dia da gente poder pedir. Pedir para que todos os projetos nossos possam ser concretizados”, declarou o governador.

Além dos pedidos pessoais e administrativos, o chefe do Executivo baiano ressaltou a importância da simbologia do evento para a projeção do estado no cenário nacional e internacional. “A expectativa de uma imagem dessa, um tapete branco, ajuda a gente da Bahia a reverberar uma imagem de paz, de tranquilidade. Eu espero que seja realmente um dia muito importante para a fé do povo baiano e também para a nossa cultura”, pontuou.

No entanto, a Lavagem do Bonfim também é conhecida como um termômetro político, e o governador não se esquivou de temas sensíveis sobre as composições partidárias e lideranças no Senado e na Câmara. Ao ser questionado sobre as recentes negociações e tensões em sua base aliada, Jerônimo foi enfático ao defender a estabilidade do processo.

“A liderança no campo do Senado é o senador Angelo Coronel. Ele é o líder. Ele tem o mandato. Ele não saiu da negociação”, esclareceu o governador, buscando afastar rumores de rupturas. Ele explicou a dinâmica de mediação que vem sendo adotada: “Ele coloca o deputado federal Diego Coronel para poder mediar essas conversas que às vezes ficam tensas e as pessoas criam uma situação que não é o que está acontecendo”.

Jerônimo Rodrigues reforçou que o diálogo é o pilar de sua gestão política, especialmente em momentos de definição de espaços partidários. “Nós estamos com muita serenidade, muita tranquilidade, buscando encontrar uma saída para que a gente não possa machucar ninguém, não possa colocar ninguém em um local sem que haja um acordo de partido”, afirmou.

Finalizando as declarações sobre o cenário político dentro da celebração em Salvador, o governador destacou a confiança nas lideranças atuais e na continuidade das conversas. “A nossa intenção, eu conheço ontem, nós abrimos um processo de diálogo com o deputado federal, o Diego, tem essa característica de mediar, de dialogar. Nós sabemos que nós temos o líder do partido que é o Otto Alencar e do mandato do senador que é o Angelo Coronel”, concluiu.