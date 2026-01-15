Fiéis baianos saem do interior para celebrar Senhor do Bonfim

- Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

A tradicional Lavagem do Bonfim acontece nesta quinta-feira, 15, em Salvador, e atrai fiéis dos quatro cantos do Brasil. Entre os baianos, há quem encare horas de viagem para celebrar a fé, fazer pedidos e agradecer pelas conquistas.

Ao portal A TARDE, Cleide Mamedia, de 53 anos, contou que saiu de Paulo Afonso para cumprir uma promessa feita em 2025. É a segunda vez que ela participa da celebração e, desta vez, o momento é ainda mais especial.

"Trouxe meu esposo. Estou pagando a promessa, aí vim agradecer uma graça alcançada [...] Tem bem mais gente, mas está muito organizado, gostando de ver", disse.

De Cruz das Almas, Suzete Fonseca, de 51 anos, também já é veterana e participa da festa pela terceira vez. Ela programou uma folga para a data, com o intuito de aliar a fé com o turismo pela capital baiana.

"Essa festa é maravilhosa. É uma festa de muita fé, uma festa tradicional. Vim agradecer, fazer pedido e também ver Salvador, né? Não é todo dia eu estou aqui", afirmou Suzete.

A tradição também acompanha outra fiel: Vandeci, de Conceição do Coité. Aos 63 anos, ela acompanha a festa todos os anos ao lado da família, e usa o lema para explicar de onde acha fôlego para os 8 quilômetros de caminhada.

"Só agradecer. Todo ano nós fazemos o percurso inteiro. O Senhor do Confim nos ajuda. Quem tem fé vai a pé", explicou.