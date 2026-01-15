Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FÉ E CELEBRAÇÃO

Fiéis baianos saem do interior para celebrar Senhor do Bonfim

A Lavagem do Bonfim acontece nesta quinta-feira, 15

Victoria Isabel e Luiza Nascimento

Por Victoria Isabel e Luiza Nascimento

15/01/2026 - 7:47 h | Atualizada em 15/01/2026 - 8:31
Imagem ilustrativa da imagem Fiéis baianos saem do interior para celebrar Senhor do Bonfim
-

A tradicional Lavagem do Bonfim acontece nesta quinta-feira, 15, em Salvador, e atrai fiéis dos quatro cantos do Brasil. Entre os baianos, há quem encare horas de viagem para celebrar a fé, fazer pedidos e agradecer pelas conquistas.

Ao portal A TARDE, Cleide Mamedia, de 53 anos, contou que saiu de Paulo Afonso para cumprir uma promessa feita em 2025. É a segunda vez que ela participa da celebração e, desta vez, o momento é ainda mais especial.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Trouxe meu esposo. Estou pagando a promessa, aí vim agradecer uma graça alcançada [...] Tem bem mais gente, mas está muito organizado, gostando de ver", disse.

Leia Também:

Ambulantes esperam recorde de vendas na Lavagem do Bonfim 2026
Festa do Bonfim: fiéis da terceira idade marcam presença na celebração
Fiéis baianos saem do interior para celebrar Senhor do Bonfim

De Cruz das Almas, Suzete Fonseca, de 51 anos, também já é veterana e participa da festa pela terceira vez. Ela programou uma folga para a data, com o intuito de aliar a fé com o turismo pela capital baiana.

"Essa festa é maravilhosa. É uma festa de muita fé, uma festa tradicional. Vim agradecer, fazer pedido e também ver Salvador, né? Não é todo dia eu estou aqui", afirmou Suzete.

A tradição também acompanha outra fiel: Vandeci, de Conceição do Coité. Aos 63 anos, ela acompanha a festa todos os anos ao lado da família, e usa o lema para explicar de onde acha fôlego para os 8 quilômetros de caminhada.

"Só agradecer. Todo ano nós fazemos o percurso inteiro. O Senhor do Confim nos ajuda. Quem tem fé vai a pé", explicou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celebração religiosa cultura nordestina Fé e Turismo lavagem do bonfim Salvador Bahia Tradição Baiana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Play

Projeto Anjinho das Águas ensina crianças a prevenir acidentes no mar

Play

Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

x