FÉ E FATURAMENTO
Ambulantes esperam recorde de vendas na Lavagem do Bonfim 2026
Trabalhadores projetam boas vendas durante a celebração em Salvador
Por Téo Mazzoni e Gabriel Freitas / MASSA!
Tradição secular do calendário soteropolitano, a Lavagem do Bonfim 2026 chegou e, além das homenagens e do tradicional cortejo das baianas, a celebração também é marcada pela presença daqueles que trabalham na festa: os ambulantes.
Ao Grupo A TARDE, Marineide de Souza, que atua há 15 anos no trajeto da Lavagem do Senhor do Bonfim, afirmou ser “maravilhoso” poder trabalhar na data e destacou a expectativa de vender todos os produtos, superando o desempenho do ano passado.
“É maravilhoso. É muito bom estar trabalhando, vendo a galera curtir. A gente ajuda o povo a aproveitar a festa [...] Vender tudo, né? Com certeza. [...] Que seja melhor do que o ano passado. No ano passado foi legal”, disse a ambulante.
Quem também conversou com a reportagem foi Viviane Santos de Lima, que trabalha no trajeto há mais de 10 anos. Seguindo a mesma linha de Marineide, ela afirmou esperar que a Lavagem do Bonfim 2026 seja melhor do que a edição anterior ou, ao menos, mantenha “a mesma média” de vendas.
“Estou esperando vender tudo. Acredito que seja mais do que no ano passado, ou pelo menos na mesma média”, completou.
