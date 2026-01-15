Menu
FÉ E FATURAMENTO

Ambulantes esperam recorde de vendas na Lavagem do Bonfim 2026

Trabalhadores projetam boas vendas durante a celebração em Salvador

Téo Mazzoni e Gabriel Freitas / MASSA!

Por Téo Mazzoni e Gabriel Freitas / MASSA!

15/01/2026 - 8:21 h
Marineide de Souza, ambulante localizada próxima ao Clube dos Oficiais, na Av. Dendezeiros
Marineide de Souza, ambulante localizada próxima ao Clube dos Oficiais, na Av. Dendezeiros

Tradição secular do calendário soteropolitano, a Lavagem do Bonfim 2026 chegou e, além das homenagens e do tradicional cortejo das baianas, a celebração também é marcada pela presença daqueles que trabalham na festa: os ambulantes.

Ao Grupo A TARDE, Marineide de Souza, que atua há 15 anos no trajeto da Lavagem do Senhor do Bonfim, afirmou ser “maravilhoso” poder trabalhar na data e destacou a expectativa de vender todos os produtos, superando o desempenho do ano passado.

Leia Também:

Festa do Bonfim: fiéis da terceira idade marcam presença na celebração
Margareth confirma presença no Carnaval: “Cantando e satisfazendo”
Loyola reforça aliança com PSD e projeta chapa competitiva nas eleições

“É maravilhoso. É muito bom estar trabalhando, vendo a galera curtir. A gente ajuda o povo a aproveitar a festa [...] Vender tudo, né? Com certeza. [...] Que seja melhor do que o ano passado. No ano passado foi legal”, disse a ambulante.

Marineide de Souza, ambulante localizada próxima ao Clube dos Oficiais, na Av. Dendezeiros
Marineide de Souza, ambulante localizada próxima ao Clube dos Oficiais, na Av. Dendezeiros | Foto: Gabriel Freitas / Ag. A TARDE

Quem também conversou com a reportagem foi Viviane Santos de Lima, que trabalha no trajeto há mais de 10 anos. Seguindo a mesma linha de Marineide, ela afirmou esperar que a Lavagem do Bonfim 2026 seja melhor do que a edição anterior ou, ao menos, mantenha “a mesma média” de vendas.

“Estou esperando vender tudo. Acredito que seja mais do que no ano passado, ou pelo menos na mesma média”, completou.

Viviane Santos de Lima, ambulante localizada próxima ao Clube dos Oficiais, na Av. Dendezeiros
Viviane Santos de Lima, ambulante localizada próxima ao Clube dos Oficiais, na Av. Dendezeiros | Foto: Gabriel Freitas / Ag. A TARDE

