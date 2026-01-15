Menu
SALVADOR
Festa do Bonfim: fiéis da terceira idade marcam presença na celebração

De calouros a veteranos, a fé e o amor marcam os festejos desta quinta-feira, 15

Victoria Isabel e Luiza Nascimento

Por Victoria Isabel e Luiza Nascimento

15/01/2026 - 8:14 h | Atualizada em 15/01/2026 - 8:40
A terceira idade marcou presença na Lavagem do Bonfim, que aconteceu nesta quinta-feira, 15, em Salvador. Com disposição e alegria para percorrer os 8 quilômetros a pé, os idosos mostraram que a fé é o principal combustível para a superação.

Ao portal A TARDE, Raquel Lima de Brito, de 66 anos é veterana do festejo, que acompanha há mais de 50 anos. No local, ela agradece pela vida da filha, que foi atropelada.

"É uma bênção estar aqui hoje e um milagre também, porque eu tenho uma filha que tem um problema e toda vez que eu venho aqui eu venho pra rezar por ela e ela tem conseguido sobressair. Eu venho agradecer e pedir por todos nós, pelos amigos e os inimigos também", disse.

Se há fiéis que curtem há meio século, outros passam pela primeira experiência. É o caso de Maria Helena, de 71 anos, que é pernambucana, mas mora da Bahia há alguns anos.

Ela, que é diretora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) de Lauro de Freitas, passa pela experiência acompanhada dos colegas de trabalho e da família.

"A força da fé que nos traz. Deus, na intercessão do Senhor do Bonfim, e junto com pessoas que a gente proclama a paz, a harmonia, o amor. Minha primeira experiência e o coração pulsando de alegria e felicidade. Olha lá, a imagem do Senhor do Bonfim, trazendo 2026 de muita paz, muita união, muita tranquilidade e fé acima de tudo", comemorou.

Cida Guedes, de 73 anos, mora em Salvador há oito anos, mas só começou a frequentar a Lavagem do Bonfim em 2024. Esse ano, a intenção da caminhada é um pedido especial.

"Buscar energia para o próximo ano", contou.

