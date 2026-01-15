Eleições: Bruno Reis avalia 2026 como “mais acirrado” e fala sobre fé

Bruno Reis avaliou o cenário político de 2026 - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

Na Lavagem do Bonfim, evento que marca oficialmente o início da temporada de festas populares na Bahia, nesta quinta-feira, 15, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), avaliou o cenário político de 2026 e falou sobre fé e afirmou ser muito grato a Deus.

“Por incrível que pareça, 2026 é mais acirrado que 2024. Eu acho que é porque em 2024 o cenário estava mais claro, mais definido. Eu iniciei o ano de 2024 com quase 70% das pesquisas, não tinha nem um adversário definido”, pontuou o gestor ao analisar a sucessão ao Governo da Bahia.

Na sequência, porém, o chefe do Executivo municipal ressaltou que o dia não é para falar sobre política.

Hoje é dia de celebrar a fé, pedir e agradecer por tudo. Primeiro, pelo o que a gente construiu até aqui. Sou muito grato a Deus por tudo que tem sido proporcionado à minha vida Bruno Reis - prefeito de Salvador

“Depois, pedir ao Senhor do Bonfim que nos guie, seja o nosso farol, que ilumine a nossa caminhada para gente poder fazer entregas importantes, tirar grandes projetos do papel, seguir realizando o sonho das pessoas, ajudando quem mais precisa, cuidando do nosso povo e da nossa gente”, finalizou o prefeito de Salvador.