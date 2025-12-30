Buzú mais caro? Bruno Reis abre o jogo sobre aumento na tarifa

Tarifa de ônibus vai sofrer reajuste em 2026, diz Bruno Reis - Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), afirmou que a passagem de ônibus vai sofrer aumento em 2026. A afirmação foi dada durante coletiva de imprensa no Festival Virada Salvador, na segunda-feira, 29.

O gestor municipal não deu mais detalhes acerca da elevação da tarifa, atualmente em R$ 5,60, mas que a administração da capital baiana vai seguir subsidiando o transporte público para evitar que a população pague o que ele chamou de "tarifa técnica", que seria o valor real a ser pago pelo passageiro para se deslocar dentro da cidade utilizando os coletivos urbanos.

Após ser questionado pelos jornalistas, Bruno lembrou que outras capitais, como São Paulo, já tornaram público que vão aumentar as tarifas no transporte.

"São Paulo já deu um reajuste de 6%. Existe um contrato de concessão que regulamenta. É uma fórmula paramétrica que analisa o IPCA do período, analisa a correção do diesel e estabelece esse reajuste. Então, ainda vou me debruçar sobre isso, mas isso é contratual", afirmou o prefeito.

"[O subsídio] que a Câmara aprovou foi para o ano de 2025. A tarifa na porta é R$ 5,60, que é a tarifa pública. Só que a tarifa técnica, que custeia o sistema, é R$ 6,19. Isso significa que cada passageiro transportado, a prefeitura está pagando 59 centavos. Aí você pega 14 milhões de passageiros por mês, multiplica por 59, multiplica por 12, você vai ver qual é a cota da prefeitura", completou.

O último reajuste da tarifa do transporte público ocorreu neste ano de 2025, passando dos R$ 5,20 — iniciados em 2023 — para os atuais R$ 5,60.