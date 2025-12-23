Governo Lula autoriza empréstimo para compra de ônibus em Salvador

Ônibus de Salvador euro VI. - Foto: Bruno Concha / Secom

O Ministério da Fazenda deu aval para que a Prefeitura de Salvador contrate um empréstimo de R$ 264 milhões para a compra de novos ônibus do sistema de transporte público da capital baiana.

O despacho assinado pelo secretário executivo da pasta, Dario Durigan, autoriza a concessão da garantia da União para o contrato de operação de crédito que será celebrado entre o município e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES).

Com o valor em mãos, a prefeitura vai comprar cerca de 300 coletivos no modelo Euro 6, com ar-condicionado instalado, que vão substituir os veículos mais antigos da frota. A Secretaria de Mobilidade (Semob) espera assinar o contrato ainda no final deste ano, ou no máximo, até os primeiros dias de 2026.

Os ônibus deste modelo emitem menos gases poluentes, pois contam com limites mais baixos de baixos de óxidos de nitrogênio, partículas sólidas e hidrocarbonetos.

A expectativa da gestão é que os novos coletivos estejam circulando pelas ruas da cidade já no primeiro semestre do ano que vem.

Promessa

A renovação da frota dos ônibus do sistema de transporte urbano de Salvador faz parte de uma promessa de campanha do prefeito Bruno Reis (União Brasil), que tem como meta tornar toda a frota climatizada até o final do seu mandato, em 2028.

Amarelinhos

A Prefeitura de Salvador também vai promover a renovação da frota dos “amarelinhos”, veículos de menor porte que integram o Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC).

A Câmara Municipal de Salvador autorizou e o prefeito Bruno Reis sancionou a lei que autoriza o município a requisitar empréstimo de R$ 95 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Segundo o texto, os veículos serão substituídos por modelos no padrão Euro 6, todos equipados com ar-condicionado.

Os “amarelinhos” atuam como transporte complementar, ligando bairros às principais vias da cidade e facilitando o acesso dos usuários aos ônibus convencionais.

A proposta é ampliar a acessibilidade aos corredores de tráfego com veículos de menor porte. Além disso, eles também realizam integração com o metrô e outras linhas de ônibus do sistema.