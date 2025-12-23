Menu
HOME > SALVADOR
MOBILIDADE

Salvador receberá três novas linhas de ônibus; veja quais

Além das novas linhas, a caital baiana vai ter dois pontos de ônibus provisórios

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/12/2025 - 17:48 h | Atualizada em 23/12/2025 - 18:57
A capital baiana vai contar com três novas linhas de ônibus durante o Festival Virada Salvador, que começa nesta quinta-feira, 25, e vai até o próximo dia 31 de dezembro.

As linhas vão funcionar como reforço na mobilidade para quem vai curtir a festa. Entre as linhas, estão:

  • 2026 - Terminal Acesso Norte x Festival Virada Salvador
  • 2026-01 - Estação Pirajá x Festival Virada Salvador
  • 2026-02 - Terminal Pituaçu x Festival Virada Salvador

Segundo o anúncio, feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante o lançamento do festival, nesta terça-feira, 23, serão utilizados dois pontos de ônibus provisórios, sendo um em cada sentido da Avenida Octávio Mangabeira, nas imediações do evento:

  1. No sentido Pituba, o ponto estará localizado nas imediações do Restaurante Yemanjá;
  2. No sentido Itapuã, o ponto erá instalado nas imediações da Praça Osório Vilas Boas, logo após a via de acesso ao evento;

Segundo a prefeitura, os demais pontos de ônibus regulamentados do trecho serão desativados no período do evento.

Horários estendidos

Além das novas linhas criadas, outras seis linhas regulares operarão com o horário estendido, das 08h às 1h da manhã, atendendo diretamente a área do evento, entre elas:

  • 1001 - Aeroporto x Praça da Sé
  • 1007 - Jardim das Margaridas/Terminais Leroporto x Lapa
  • 1034 - Parque São Cristovão » Barroquinha
  • 1134 - Cabula 6 x Pituba
  • 1247 - Conjunto Arvoredo/Tancredo Neves x Patamares
  • 1637 - Mirantes de Periperi a Imbuí/Boca do Rio

Gratuidade para ambulantes

Ambulantes devidamente credenciados pela SEMOP terão direito a duas passagens de transporte gratuitas entre 26 a 31 de dezembro.

x