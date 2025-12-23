MOBILIDADE
Salvador receberá três novas linhas de ônibus; veja quais
Além das novas linhas, a caital baiana vai ter dois pontos de ônibus provisórios
Por Leilane Teixeira
A capital baiana vai contar com três novas linhas de ônibus durante o Festival Virada Salvador, que começa nesta quinta-feira, 25, e vai até o próximo dia 31 de dezembro.
As linhas vão funcionar como reforço na mobilidade para quem vai curtir a festa. Entre as linhas, estão:
- 2026 - Terminal Acesso Norte x Festival Virada Salvador
- 2026-01 - Estação Pirajá x Festival Virada Salvador
- 2026-02 - Terminal Pituaçu x Festival Virada Salvador
Segundo o anúncio, feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante o lançamento do festival, nesta terça-feira, 23, serão utilizados dois pontos de ônibus provisórios, sendo um em cada sentido da Avenida Octávio Mangabeira, nas imediações do evento:
- No sentido Pituba, o ponto estará localizado nas imediações do Restaurante Yemanjá;
- No sentido Itapuã, o ponto erá instalado nas imediações da Praça Osório Vilas Boas, logo após a via de acesso ao evento;
Segundo a prefeitura, os demais pontos de ônibus regulamentados do trecho serão desativados no período do evento.
Horários estendidos
Além das novas linhas criadas, outras seis linhas regulares operarão com o horário estendido, das 08h às 1h da manhã, atendendo diretamente a área do evento, entre elas:
- 1001 - Aeroporto x Praça da Sé
- 1007 - Jardim das Margaridas/Terminais Leroporto x Lapa
- 1034 - Parque São Cristovão » Barroquinha
- 1134 - Cabula 6 x Pituba
- 1247 - Conjunto Arvoredo/Tancredo Neves x Patamares
- 1637 - Mirantes de Periperi a Imbuí/Boca do Rio
Gratuidade para ambulantes
Ambulantes devidamente credenciados pela SEMOP terão direito a duas passagens de transporte gratuitas entre 26 a 31 de dezembro.
