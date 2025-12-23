Ambulantes terão transporte e refeição gratuitas durante evento em Salvador

Festival Virada Salvador - Foto: Igor Santos/Secom

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou que os ambulantes que trabalharão no Festival Virada Salvador 2026 terão gratuidade no transporte público da cidade. Cada trabalhador receberá um cartão com 14 passagens, garantindo o deslocamento de ida e volta sem custos durante os sete dias de evento.

O benefício já havia sido anunciado em novembro para os ambulantes cadastrados para o Carnaval 2026, durante a assinatura do Pacto Intergovernamental de Promoção do Trabalho Decente, do Empreendedorismo e do Desenvolvimento Econômico no Carnaval. Agora, a medida foi estendida para os trabalhadores do Réveillon.

Além disso, os trabalhadores do festival terão acesso a refeições gratuitas em um restaurante popular, garantindo alimentação durante o período de trabalho no evento.



Durante pronunciamento, Bruno Reis detalhou o funcionamento do benefício:

"Cento e cinquenta pessoas foram credenciadas para trabalhar no Festival da Virada desde o dia 25. Durante os sete dias do evento, cada uma receberá um cartão com direito a duas passagens por dia. Assim, poderão ir para casa e voltar ao trabalho sem precisar custear o transporte público — mais uma conquista para os eventos da nossa cidade."

A Prefeitura de Salvador realizou nesta terça-feira, 23, uma coletiva de imprensa na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, para apresentar os serviços do Festival Virada Salvador 2026, que começa no próximo sábado, 27. Durante o evento, também haverá shows de Frei Gilson, na quinta-feira, 25, e de Roberto Carlos, na sexta-feira, 26. O prefeito, secretários e dirigentes municipais detalharam a operação da gestão para os eventos.

O Festival Virada Salvador 2026 será realizado de 27 a 31 de dezembro, com mais de 100 horas de música distribuídas em cinco dias, reunindo mais de 60 atrações. Além dos shows, o evento contará com áreas de lazer, espaços gastronômicos e uma rede de serviços dentro da arena, consolidando-se como a maior festa de Réveillon do Brasil.