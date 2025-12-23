Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ADEUS!

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

Rodoviária que hoje fica no Iguatemi será substituída para Águas Claras

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/12/2025 - 15:02 h | Atualizada em 23/12/2025 - 18:21
Natal de 2025 será o último da Rodoviária de Salvador no Iguatemi
Natal de 2025 será o último da Rodoviária de Salvador no Iguatemi -

O Natal de 2025 terá um peso histórico para os soteropolitanos. Esse será o último da icônica Rodoviária de Salvador, que hoje fica no Iguatemi, e será desativada e transferida para Águas Claras a partir de 2026.

A Rodoviária de Salvador terá uma mudança de sede, desativando a que hoje fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães será substituída por uma em Águas Claras para o ano de 2026, sendo este o último natal do histórico terminal.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O novo ponto de embarque e desembarque para os ônibus da Bahia está em seus momentos finais de construção, com previsão de entrega para o “início do próximo ano, no primeiro semestre de 2026”, de acordo com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Por conta dessa mudança, o terminal rodoviário de Salvador, que hoje fica no Shopping Iguatemi, será desativado depois de quase 51 anos de história, ou seja, o natal de 2025 será o último de sua história.

“Quando passar aqui em frente vou dizer que trabalhei aqui. Essa era a rodoviária de Salvador”, disse o despachante Adriano Di Uzeda ao Grupo A TARDE com orgulho e alegria.

Adriano Di Uzeda, despachante da Rodoviária de Salvador
Adriano Di Uzeda, despachante da Rodoviária de Salvador | Foto: A TARDE Play

“Não sabia que seria o último ano, mas vou sentir muita saudade, eu realmente gosto muito daqui, comentou a professora Teresinha Nunes.

Teresinha Nunes, professora que falou sobre o último ano da rodoviária de salvador
Teresinha Nunes, professora que falou sobre o último ano da rodoviária de salvador | Foto: A TARDE Play

Com a mudança do terminal rodoviário, algumas apontam que vão demorar de se acostumar com o novo local.

“Vou ficar muito perdida. Além da outra rodoviária ser muito longe, essa é muito boa para quem faz tratamento perto”, disse a doméstica, Jaqueline Cardoso.

Jaqueline Cardoso, doméstica que criticou a mudança da rodoviária
Jaqueline Cardoso, doméstica que criticou a mudança da rodoviária | Foto: A TARDE Play

Assista reportagem do A TARDE Play

A nova rodoviária

Nova Rodoviária de Salvador
Nova Rodoviária de Salvador | Foto: Joá Souza | GOVBA

O novo terminal rodoviário de Salvador será em Águas Claras e tem previsão de inauguração para janeiro de 2026, e terá 127 mil m², com um estacionamento para 800 veículos (incluindo vagas para carros elétricos) e 230 espaços comerciais, além de uma nova unidade do SAC.

Além disso, a estrutura vai ser conectada à estação de metrô Águas Claras, ao VLT de Salvador e a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e demais linhas urbanas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Águas Claras natal rodoviária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Natal de 2025 será o último da Rodoviária de Salvador no Iguatemi
Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

Natal de 2025 será o último da Rodoviária de Salvador no Iguatemi
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Natal de 2025 será o último da Rodoviária de Salvador no Iguatemi
Play

Av. Dorival Caymmi é interditada após carro colidir e derrubar postes

Natal de 2025 será o último da Rodoviária de Salvador no Iguatemi
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

x