ADEUS!
O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista
Rodoviária que hoje fica no Iguatemi será substituída para Águas Claras
O Natal de 2025 terá um peso histórico para os soteropolitanos. Esse será o último da icônica Rodoviária de Salvador, que hoje fica no Iguatemi, e será desativada e transferida para Águas Claras a partir de 2026.
A Rodoviária de Salvador terá uma mudança de sede, desativando a que hoje fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães será substituída por uma em Águas Claras para o ano de 2026, sendo este o último natal do histórico terminal.
O novo ponto de embarque e desembarque para os ônibus da Bahia está em seus momentos finais de construção, com previsão de entrega para o “início do próximo ano, no primeiro semestre de 2026”, de acordo com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Por conta dessa mudança, o terminal rodoviário de Salvador, que hoje fica no Shopping Iguatemi, será desativado depois de quase 51 anos de história, ou seja, o natal de 2025 será o último de sua história.
“Quando passar aqui em frente vou dizer que trabalhei aqui. Essa era a rodoviária de Salvador”, disse o despachante Adriano Di Uzeda ao Grupo A TARDE com orgulho e alegria.
“Não sabia que seria o último ano, mas vou sentir muita saudade, eu realmente gosto muito daqui, comentou a professora Teresinha Nunes.
Com a mudança do terminal rodoviário, algumas apontam que vão demorar de se acostumar com o novo local.
“Vou ficar muito perdida. Além da outra rodoviária ser muito longe, essa é muito boa para quem faz tratamento perto”, disse a doméstica, Jaqueline Cardoso.
Assista reportagem do A TARDE Play
A nova rodoviária
O novo terminal rodoviário de Salvador será em Águas Claras e tem previsão de inauguração para janeiro de 2026, e terá 127 mil m², com um estacionamento para 800 veículos (incluindo vagas para carros elétricos) e 230 espaços comerciais, além de uma nova unidade do SAC.
Além disso, a estrutura vai ser conectada à estação de metrô Águas Claras, ao VLT de Salvador e a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e demais linhas urbanas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes