BRASIL
BRASIL

Passagem de ônibus: prefeito anuncia aumento na tarifa para 2026

Valor começa a operar a partir do dia 6 de janeiro

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/12/2025 - 17:37 h
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) anunciou, nesta segunda-feira, 29, o aumento da tarifa de ônibus para R$ 5,30 para o ano de 2026. O aumento de 6% está acima da inflação acumulada no período de 3,9%, de acordo com o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) do IBGE. O novo valor começa a ser utilizado a partir do dia 6 de janeiro de 2026.

O último reajuste do transporte municipal aumentou a passagem de R$ 4,40 para R$ 5, anunciado no final do ano de 2024. Na ocasião, a alta de 13,6% foi executada depois do recorde dos valores pagos como subsídio às empresas de ônibus.

De acordo com a gestão, a correção atual para R$ 5,30 corresponde a 20,45% de aumento em relação ao valor da passagem em 2020, quando custava R$ 4,40.

O novo valor da tarifa será encaminhado à Câmara Municipal, seguindo o trâmite legal, de acordo com a administração.

Gratuidade aos domingos

A nova alta da passagem, anunciada nesta segunda-feira, marca os dois anos de gratuidade do transporte municipal aos domingos, que começou a valer no dia 17 de dezembro de 2023.

A iniciativa levou a municipalidade a pagar R$ 10 milhões a mais por mês –R$ 2,5 milhões a cada domingo– às empresas de ônibus pelo aumento de 20% da demanda de passageiros.

Neste ano, o orçamento da cidade destinou cerca de R$ 6,5 bilhões ao subsídio das empresas de ônibus, valor. No início de dezembro, o prefeito assinou decreto que destinou R$ 40 milhões em compensações financeiras às operadoras do sistema, após paralisação de motoristas de ônibus que afetou cerca de 3,3 milhões de passageiros.

Motoristas e cobradores recolheram os ônibus após as empresas adiarem o pagamento do 13° salário.

Investimento bilionário

Para o ano de 2026, a previsão é de destinar R$ 6,2 bilhões aos operadores do sistema, metade dos aproximados R$ 11 bilhões reservados à secretaria de mobilidade urbana e transportes.

Data para recarga

Os usuários do sistema têm até o dia 5 de janeiro para recarregar o Bilhete Único com o valor sem o reajuste.

O novo valor da tarifa só será debitado do cartão de transporte a partir de recargas feitas na categoria Comum após a data do reajuste. Até acabar o saldo pago em 2025, serão debitados R$ 5 ao passar pelas catracas. O saldo com a tarifa antiga expira em até 180 dias.

x