Bruno Reis diz que Festival da Virada 2026 foi “um verdadeiro sucesso”
Mais de 800 mil pessoas passaram pela Arena O Canto da Cidade
Por Redação
O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que o Festival da Virada Salvador 2026, encerrado na quarta-feira, 31, foi um “verdadeiro sucesso”. Realizado ao longo de cinco dias na Arena O Canto da Cidade, na Orla da Boca do Rio, o evento bateu recorde de público.
Ao comentar a presença de turistas na capital, o prefeito disse que cerca de 750 mil pessoas participaram dos quatro primeiros dias do festival. A expectativa para a noite da virada era de que o público na arena superasse 250 mil pessoas.
O Festival da Virada Salvador é um verdadeiro sucesso. A cidade vive um grande momento, com a economia aquecida e números históricos de geração de empregos com carteira assinada. Chegamos ao fim do ano com muitos motivos para celebrar, afirmou.
O gestor municipal acrescentou que Salvador recebeu mais de 1 milhão de turistas em novembro e comemorou ainda a reportagem da revista Veja São Paulo, que apontou a capital baiana como o destino mais disputado do país neste verão.
“Novembro já se consolidou como mês de alta estação, muito pela capacidade que a prefeitura teve de criar o Novembro Salvador Capital Afro. Isso reflete o momento vivido pela cidade, que hoje é uma das mais comentadas do Brasil”, concluiu.
