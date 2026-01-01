Ivete Sangalo comanda a chegada de 2026 no Festival Virada Salvador

- Foto: Bruno Concha/ Secom PM

A cantora Ivete Sangalo foi a responsável pela contagem regressiva para a chegada de 2026 no Festival Virada Salvador. O evento, que aconteceu na Arena O Canto da Cidade, reuniu milhares de pessoas que celebraram o momento.

A artista voltou ao comando da virada, após um ano afastada, quando Léo Santana liderou a festa. Terceira atração da noite, Veveta subiu ao palco logo após os shows de Xanddy Harmonia e da dupla Jorge e Mateus.

“Feliz Ano Novo, minha gente! Desejo coisa boa para a gente e para o mundo, que a gente tenha mais cuidado com o outro e com o lugar que a gente vive. Que a gente cuide desse lugar que a gente vive, desse planeta, dessas pessoas, dessa natureza, da nossa alma. Que a gente melhore sempre e que esse ano novo chegue com muito axé”, comemorou a cantora após a queima de fogos.

Queima de fogos

No local, a queima de fogos durou mais de 10 minutos. O espetáculo pirotécnico aconteceu em dois pontos da Boca do Rio, garantindo que tanto quem estava dentro do espaço, quanto o público que acompanhava do lado de fora, pudesse contemplar.

Após o show de Ivete, Mari Fernandez subiu ao palco, seguida de Manu Bahtidão e, por fim, Timbalada, grupo que encerrou os cinco dias do Festival Virada Salvado2026, com mais de 60 artistas e mais de 100 horas de música.