Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FELIZ ANO NOVO

Ivete Sangalo comanda a chegada de 2026 no Festival Virada Salvador

Cantora baiana agitou o último dia de festa

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/01/2026 - 8:31 h
Imagem ilustrativa da imagem Ivete Sangalo comanda a chegada de 2026 no Festival Virada Salvador
-

A cantora Ivete Sangalo foi a responsável pela contagem regressiva para a chegada de 2026 no Festival Virada Salvador. O evento, que aconteceu na Arena O Canto da Cidade, reuniu milhares de pessoas que celebraram o momento.

A artista voltou ao comando da virada, após um ano afastada, quando Léo Santana liderou a festa. Terceira atração da noite, Veveta subiu ao palco logo após os shows de Xanddy Harmonia e da dupla Jorge e Mateus.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Feliz Ano Novo, minha gente! Desejo coisa boa para a gente e para o mundo, que a gente tenha mais cuidado com o outro e com o lugar que a gente vive. Que a gente cuide desse lugar que a gente vive, desse planeta, dessas pessoas, dessa natureza, da nossa alma. Que a gente melhore sempre e que esse ano novo chegue com muito axé”, comemorou a cantora após a queima de fogos.

Leia Também:

Pode levar champanhe? Saiba o que não entra no Festival Virada
Confira ordem de atrações do último dia do Festival Virada Salvador
Polícia Civil reforça segurança no Festival Virada Salvador 2026
Festival Virada: cantores astros do TikTok ganham mais que estrelas do Axé

Queima de fogos

No local, a queima de fogos durou mais de 10 minutos. O espetáculo pirotécnico aconteceu em dois pontos da Boca do Rio, garantindo que tanto quem estava dentro do espaço, quanto o público que acompanhava do lado de fora, pudesse contemplar.

Após o show de Ivete, Mari Fernandez subiu ao palco, seguida de Manu Bahtidão e, por fim, Timbalada, grupo que encerrou os cinco dias do Festival Virada Salvado2026, com mais de 60 artistas e mais de 100 horas de música.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ano novo celebração Festival Virada Salvador Ivete Sangalo música ao vivo Queima de fogos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Play

Incêndio de grandes proporções destrói comércio ao lado da UPA de São Marcos

Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

x