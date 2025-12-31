RÉVEILLON SALVADOR
Pode levar champanhe? Saiba o que não entra no Festival Virada
Programação tem iniciao no final da tarde, mas o acesso é liberado mais cedo
Por Jair Mendonça Jr
O Portal A TARDE reforça as regras de acesso e a lista de itens proibidos de entrar no Festival Virada Salvador, na Orla da Boca do Rio.
Os frequentadores devem ficar atentos para não portar os seguintes objetos
- Garrafas de vidro
- Coolers e bolsas térmicas
- Objetos metálicos e materiais perfurocortantes
- Substâncias químicas e inflamáveis
- Qualquer item que ofereça risco à integridade física dos demais presentes
Exceção
A única flexibilização ocorre na noite do dia 31 de dezembro, quando será permitido o acesso com espumantes em recipientes de plástico.
Programação
A programação, que prevê grandes shows, inicia-se no final da tarde, mas o acesso é liberado mais cedo:
- Período: 27 a 31 de dezembro.
- Abertura dos portões: Diariamente às 15h.
- Shows: Início às 19h30, com encerramento previsto para 5h nos demais dias e 6h30 no Réveillon (31/12).
- Ponto de entrada: O acesso ao evento será feito por um único ponto, seguindo pela orla, no sentido Jardim de Alah – Itapuã.
Atrações palco principal
A contagem regressiva para 2026 será comandada por Ivete Sangalo. Além dela, o público poderá curtir shows de outros ícones nacionais:
- Xanddy Harmonia
- Jorge & Mateus
- Mari Fernandez
- Manu Bahtidão
- Timbalada
O Palco Brisas também recebe atrações alternativas como Igor Serravelle, Julio e Jonathan, Breno Casagrande e Bloquinho Delas. O show de encerramento do Palco Principal está previsto para as 6h30.
