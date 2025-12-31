Menu
RÉVEILLON SALVADOR

Pode levar champanhe? Saiba o que não entra no Festival Virada

Programação tem iniciao no final da tarde, mas o acesso é liberado mais cedo

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

31/12/2025 - 11:52 h
Festival Virada Salvador, na Orla da Boca do Rio.
Festival Virada Salvador, na Orla da Boca do Rio.

O Portal A TARDE reforça as regras de acesso e a lista de itens proibidos de entrar no Festival Virada Salvador, na Orla da Boca do Rio.

Confira ordem de atrações do último dia do Festival Virada Salvador
Polícia Civil reforça segurança no Festival Virada Salvador 2026
Festival Virada: cantores astros do TikTok ganham mais que estrelas do Axé

Os frequentadores devem ficar atentos para não portar os seguintes objetos

  • Garrafas de vidro
  • Coolers e bolsas térmicas
  • Objetos metálicos e materiais perfurocortantes
  • Substâncias químicas e inflamáveis
  • Qualquer item que ofereça risco à integridade física dos demais presentes

Exceção

A única flexibilização ocorre na noite do dia 31 de dezembro, quando será permitido o acesso com espumantes em recipientes de plástico.

Programação

A programação, que prevê grandes shows, inicia-se no final da tarde, mas o acesso é liberado mais cedo:

  • Período: 27 a 31 de dezembro.
  • Abertura dos portões: Diariamente às 15h.
  • Shows: Início às 19h30, com encerramento previsto para 5h nos demais dias e 6h30 no Réveillon (31/12).
  • Ponto de entrada: O acesso ao evento será feito por um único ponto, seguindo pela orla, no sentido Jardim de Alah – Itapuã.

Atrações palco principal

A contagem regressiva para 2026 será comandada por Ivete Sangalo. Além dela, o público poderá curtir shows de outros ícones nacionais:

  • Xanddy Harmonia
  • Jorge & Mateus
  • Mari Fernandez
  • Manu Bahtidão
  • Timbalada

O Palco Brisas também recebe atrações alternativas como Igor Serravelle, Julio e Jonathan, Breno Casagrande e Bloquinho Delas. O show de encerramento do Palco Principal está previsto para as 6h30.

