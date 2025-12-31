Pode levar champanhe? Saiba o que não entra no Festival Virada

Festival Virada Salvador, na Orla da Boca do Rio. - Foto: Alexandre Dias/Saltur

O Portal A TARDE reforça as regras de acesso e a lista de itens proibidos de entrar no Festival Virada Salvador, na Orla da Boca do Rio.

Os frequentadores devem ficar atentos para não portar os seguintes objetos

Garrafas de vidro

Coolers e bolsas térmicas

Objetos metálicos e materiais perfurocortantes

Substâncias químicas e inflamáveis

Qualquer item que ofereça risco à integridade física dos demais presentes

Exceção

A única flexibilização ocorre na noite do dia 31 de dezembro, quando será permitido o acesso com espumantes em recipientes de plástico.

Programação

A programação, que prevê grandes shows, inicia-se no final da tarde, mas o acesso é liberado mais cedo:

Período : 27 a 31 de dezembro.

: 27 a 31 de dezembro. Abertura dos portõe s: Diariamente às 15h.

s: Diariamente às 15h. Shows : Início às 19h30, com encerramento previsto para 5h nos demais dias e 6h30 no Réveillon (31/12).

: Início às 19h30, com encerramento previsto para 5h nos demais dias e 6h30 no Réveillon (31/12). Ponto de entrada : O acesso ao evento será feito por um único ponto, seguindo pela orla, no sentido Jardim de Alah – Itapuã.

Atrações palco principal

A contagem regressiva para 2026 será comandada por Ivete Sangalo. Além dela, o público poderá curtir shows de outros ícones nacionais:

Xanddy Harmonia

Jorge & Mateus

Mari Fernandez

Manu Bahtidão

Timbalada

O Palco Brisas também recebe atrações alternativas como Igor Serravelle, Julio e Jonathan, Breno Casagrande e Bloquinho Delas. O show de encerramento do Palco Principal está previsto para as 6h30.