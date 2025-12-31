ÚLTIMO DIA
Confira ordem de atrações do último dia do Festival Virada Salvador
Ivete Sangalo vai comandar a contagem regressiva
Por Luiza Nascimento
O Festival Virada Salvador chega ao fim nesta quarta-feira, 31, último dia do ano. O público, que já contou com quatro dias de festa, com atrações de peso do cenário local e nacional, pode se preparar para um encerramento diverso, com sertanejo, axé e pagode.
As apresentações serão divididas entre o Palco Principal e o Palco Brisa. O evento acontece na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, a partir das 19h.
O ponto alto da noite é Ivete Sangalo, que fará a contagem regressiva. Além disso, haverá a queima de fogos.
Confira a ordem das atrações:
Leia Também:
Palco Principal
- Xanddy Harmonia;
- Jorge & Mateus;
- Ivete Sangalo;
- Mari Fernandez;
- Manu Bahtidão;
- Timbalada.
Palco Brisas
- Igor Serravelle;
- Julio e Jonathan;
- Breno Casagrande;
- Bloquinho Delas;
- DJ Rick Nogueira.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes