Confira ordem de atrações do último dia do Festival Virada Salvador

O Festival Virada Salvador chega ao fim nesta quarta-feira, 31, último dia do ano. O público, que já contou com quatro dias de festa, com atrações de peso do cenário local e nacional, pode se preparar para um encerramento diverso, com sertanejo, axé e pagode.

As apresentações serão divididas entre o Palco Principal e o Palco Brisa. O evento acontece na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, a partir das 19h.

O ponto alto da noite é Ivete Sangalo, que fará a contagem regressiva. Além disso, haverá a queima de fogos.

Confira a ordem das atrações:

Palco Principal

Xanddy Harmonia;

Jorge & Mateus;

Ivete Sangalo;

Mari Fernandez;

Manu Bahtidão;

Timbalada.

Palco Brisas