SALVADOR
ÚLTIMO DIA

Confira ordem de atrações do último dia do Festival Virada Salvador

Ivete Sangalo vai comandar a contagem regressiva

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

31/12/2025 - 10:47 h | Atualizada em 31/12/2025 - 11:18
Imagem ilustrativa da imagem Confira ordem de atrações do último dia do Festival Virada Salvador
-

O Festival Virada Salvador chega ao fim nesta quarta-feira, 31, último dia do ano. O público, que já contou com quatro dias de festa, com atrações de peso do cenário local e nacional, pode se preparar para um encerramento diverso, com sertanejo, axé e pagode.

As apresentações serão divididas entre o Palco Principal e o Palco Brisa. O evento acontece na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, a partir das 19h.

O ponto alto da noite é Ivete Sangalo, que fará a contagem regressiva. Além disso, haverá a queima de fogos.

Confira a ordem das atrações:

Palco Principal

  • Xanddy Harmonia;
  • Jorge & Mateus;
  • Ivete Sangalo;
  • Mari Fernandez;
  • Manu Bahtidão;
  • Timbalada.

Palco Brisas

  • Igor Serravelle;
  • Julio e Jonathan;
  • Breno Casagrande;
  • Bloquinho Delas;
  • DJ Rick Nogueira.

ano novo Atrações Musicais boca do rio Festival Virada Salvador Ivete Sangalo música ao vivo

x