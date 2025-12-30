Sem calcinha, com fé: 5 simpatias para a virada do ano

Além dos costumes populares já consolidados, outras simpatias menos conhecidas também chamam atenção - Foto: Freepik

A virada para 2026 chega cercada de expectativas e significados, especialmente para quem acredita na influência das energias que marcam o início de um novo ciclo. Do ponto de vista da numerologia, o próximo ano simboliza recomeço, movimento e abertura de caminhos, tornando o momento propício para rituais e tradições que prometem atrair boas vibrações.

Após um 2025 associado ao encerramento de etapas e à necessidade de deixar para trás o que já não fazia sentido, o cenário muda de forma significativa. A energia que passa a reger 2026 favorece iniciativas inéditas, decisões mais corajosas e a retomada do protagonismo pessoal, estimulando planos que estavam engavetados e novos objetivos de vida.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesse contexto, as simpatias de Ano Novo ganham ainda mais destaque. Além dos costumes populares já consolidados, como pular ondas no mar, comer uvas ou guardar folhas de louro, outros rituais menos conhecidos também chamam atenção por prometerem reforçar as intenções para o novo ciclo que se inicia.

Confira 5 simpatias para a virada do ano em 2026:

1. Sem calcinha

A simpatia de “virar sem calcinha” ganhou popularidade após ser mencionada por famosas, como a atriz Isa Scherer. O ritual consiste em passar a virada sem usar calcinha por baixo da roupa escolhida para a celebração, com a crença de que o gesto simboliza liberdade, renovação, prosperidade e o ato de se desprender do que ficou no passado.

Diferente da tradição de escolher cores específicas para a lingerie, a prática aposta justamente na ausência da peça como forma de atrair leveza e novas conquistas para o ano que começa.

2. Banho de sal grosso

Para iniciar uma nova fase de forma equilibrada, é importante encerrar corretamente o período que chega ao fim. O banho de sal grosso é uma prática tradicional associada à limpeza energética, ajudando a dissipar cargas acumuladas ao longo do ano. Durante o ritual, a recomendação é focar pensamentos ou dizer em voz alta tudo o que se deseja abandonar, permitindo que novas possibilidades encontrem espaço. Vale destacar que o banho deve ser aplicado apenas do pescoço para baixo.

3. Banho de água pura

Depois do banho de sal, a recomendação é tomar um banho somente com água limpa. A prática ajuda a remover o excesso de sal e, ao mesmo tempo, favorece a reposição energética com sentimentos de gratidão, amor e pensamentos positivos. Esse também é um bom momento para agradecer pelas experiências vividas e visualizar aquilo que se deseja alcançar em 2026.

4. Amor com corações

Para quem quer abrir espaço para um novo relacionamento, há um ritual simples e carregado de simbolismo. A proposta é recortar dois corações idênticos em papel vermelho. Em um deles, escreva seu nome completo e a data de nascimento; no outro, anote as qualidades que deseja encontrar em um novo amor.

Em seguida, junte os dois corações com os escritos voltados um para o outro, dobre-os juntos e prenda com uma fita vermelha, fazendo um laço ao final. Após verbalizar o pedido, guarde o papel em uma gaveta de roupas e mantenha-o ali até a chegada do próximo ano.

5. Mentalização

Separe um momento na passagem do ano para visualizar de forma consciente aquilo que você deseja alcançar, imaginando as situações como se já fossem reais. Conectar-se emocionalmente com esses objetivos e acreditar neles é considerado um elemento fundamental para fortalecer a intenção.