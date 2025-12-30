Menu
PETRICHOR

Não é a chuva: bactérias do solo causam o cheiro de terra molhada

O aroma característico se chama "petrichor"

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/12/2025 - 8:46 h
Imagem ilustrativa da imagem Não é a chuva: bactérias do solo causam o cheiro de terra molhada
-

Odor característico que surge quando a chuva atinge o solo seco, o cheiro de terra molhada costuma ser associado à água. No entanto, a ciência mostra que esse aroma não vem da chuva, mas de bactérias presentes na terra, responsáveis pela liberação de compostos químicos que dão origem ao perfume.

O aroma característico se chama "petrichor", termo que vem do grego petros (pedra) e ichor (o fluido que os deuses da mitologia grega tinham nas veias).

Como surge o cheiro?

Bactérias presentes no solo produzem um composto orgânico volátil chamado geosmina, molécula pertencente à família dos terpenóides, compostos naturais de aromas intensos. Ela cria o perfume característico da terra molhada após a precipitação.

A geosmina é produzida tanto por microrganismos terrestres, quanto aquáticos, mas cientistas ainda não sabem a sua função biológica. Evidências sugerem que a molécula desempenha papéis importantes nos ciclos de vida microbianos e nas interações ecológicas.

Assim, a bactéria pode funcionar como sinal químico, atraindo ou repelindo outros organismos, além de atuar como metabólito especializado contra estresses bióticos e abióticos.

Alguns animais usam o composto para localizar ninhos ou fontes de água, já outros fazem do aroma um sinal de alerta.

A geosmina é tóxica?

A bactéria não é tóxica, no entanto, é necessário tomar cuidado, pois ela pode contaminar alimentos e água. A presença da molécula confere gosto terroso e cheiro de mofo indesejáveis.

A beterraba carrega naturalmente o aroma característico da geosmina. No entanto, ela costuma contaminar água, vinho, peixes e grãos de café. A presentça da geosmina nestes alimentos é notada através do cheio de lama, terra ou até mesmo de mofo.

