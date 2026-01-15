ACM Neto participa da Lavagem do Bonfim e fala sobre futuro da Bahia

- Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

Presente entre os fiéis rumo à Colina Sagrada, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, definiu o dia da Lavagem do Bonfim como o mais especial do calendário baiano. Para ele, a energia sentida nas ruas de Salvador é o reflexo da força necessária para os desafios políticos deste ano.

Dia maravilhoso. Para mim talvez seja o dia mais especial, dia mais importante, energia que a gente sente a força do nosso povo, da nossa fé, com o Senhor do Bonfim abraçando toda a nossa terra, todo o nosso povo ACM Neto - ex-prefeito de Salvador

"É o Senhor do Bonfim iluminando e protegendo toda essa força que a gente precisa para o ano de 2026. É a nossa fé na mudança, na construção de uma nova história para a Bahia. Ele está olhando por todos nós e vai cuidar da Bahia e dos baianos", pontuou o ex-prefeito.