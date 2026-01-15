Menu
CULTURA
NA FOLIA

Margareth confirma presença no Carnaval: “Cantando e satisfazendo”

Ministra da Cultura marcou presença na Lavagem do Bonfim, em Salvador

Ane Catarine e Edvaldo Sales

Por Ane Catarine e Edvaldo Sales

15/01/2026 - 8:08 h | Atualizada em 15/01/2026 - 8:44
Margareth Menezes
Margareth Menezes -

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, confirmou presença no Carnaval de Salvador em 2026. A artista está na capital baiana nesta quinta-feira, 15, e marca presença na Lavagem do Bonfim.

Na ocasião, a gestora foi questionada pela imprensa sobre a folia e afirmou que vai desembarcar na capital baiana para cantar. “A Bahia que me deu tudo na minha vida. Estaremos aqui cantando e satisfazendo o nosso coração também. Estou com muita saudade”, disse.

Série de compromissos

A agenda de Margareth, que se estende até o sábado, 17, passará por Salvador e cidades do Recôncavo, como Cachoeira e Santo Amaro.

O primeiro ato da ministra é nesta quinta, ela participa dos festejos da Lavagem do Bonfim, marcando presença no culto ecumênico na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, às 7h30.

Na sexta-feira, 16,, a comitiva do Ministério da Cultura segue para Cachoeira, cidade heroica e monumento nacional. Pela manhã, Margareth oficializa a entrega da placa que reconhece o Terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê como Patrimônio Cultural do Brasil, reforçando a política de proteção aos espaços de matriz africana.

Durante a tarde, ainda em Cachoeira, a ministra assina a Ordem de Serviço para obras emergenciais na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. A agenda na cidade se encerra com a participação na 7ª edição do Rede Capoeira – Heróis Populares, onde será entregue o Troféu Sankofa a mestres da cultura popular.

No sábado, 17, acontece o encerramento da visita oficial. Pela manhã, em Santo Amaro da Purificação, a ministra vistoria as obras do Bembé do Mercado. O local é palco do maior candomblé de rua do mundo e possui o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan.

Quando voltar para Salvador, Margareth Menezes será uma das juradas da 45ª Noite da Beleza Negra, a tradicional cerimônia do bloco afro Ilê Aiyê que elegerá a Deusa do Ébano para o Carnaval de 2026.

