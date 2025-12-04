Show beneficente reúne Ivete Sangalo e Margareth Menezes em Salvador

Lançamento oficial anunciou os nove artistas convidados para a apresentação - Foto: Reprodução | Instagram

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) vai dividir o palco com Ivete Sangalo, Margareth Menezes e outros grandes nomes da música brasileira no concerto beneficente Natal das Estrelas, marcado para 21 de dezembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.



O evento é em prol do Hospital Martagão Gesteira, que em 2025 celebra 60 anos como referência nacional em pediatria.

O lançamento oficial, realizado nesta quarta-feira, 3, anunciou os nove artistas convidados para a apresentação: os baianos Alinne Rosa, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Pedro Pondé e Taís Nader, o mineiro Flávio Venturini, além dos intérpretes líricos Geilson Santos, Lina Mendes e Santiago Villalba.

O concerto traz ainda o Coral Vozes da Vida, formado por ex-pacientes do hospital, e o Corpo de Baile Sonho de Valsa, composto por jovens de São Caetano, em Salvador. Os ingressos estarão à venda a partir das 14h do dia 12 de dezembro (sexta-feira), via Sympla e na bilheteria do TCA, pelos valores de R$150 (inteira) e R$75 (meia).

A apresentação terá regência e direção musical do maestro Carlos Prazeres, enquanto Luciano Calazans assina os arranjos das músicas populares e também divide a direção musical.

O anúncio contou ainda com a presença de Rosina Bahia, presidente de honra da Liga Álvaro Bahia, e do superintendente Carlos Emanuel Melo, além de funcionários e pessoas atendidas pelo Martagão.

Sobre o Martagão

Instituição filantrópica, o Hospital Martagão Gesteira é referência em pediatria e um dos maiores hospitais exclusivamente infantis do Norte e Nordeste. Há seis décadas oferece acolhimento, diagnóstico e tratamento em 27 especialidades médicas, atendendo crianças e adolescentes de toda a Bahia com tecnologia de ponta. É considerado um patrimônio do estado e do SUS.

Sobre a OSBA

Criada em 1982, a Orquestra Sinfônica da Bahia integra o Teatro Castro Alves e, desde 2017, é gerida pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA). A instituição é mantida pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da SecultBA e da Funceb.