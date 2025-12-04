AÇÃO SOCIAL
Show beneficente reúne Ivete Sangalo e Margareth Menezes em Salvador
Natal das Estrelas reúne nove cantores e provoca expectativa com mistura de pop, sinfônico e atrações sociais
Por Beatriz Santos
A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) vai dividir o palco com Ivete Sangalo, Margareth Menezes e outros grandes nomes da música brasileira no concerto beneficente Natal das Estrelas, marcado para 21 de dezembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.
O evento é em prol do Hospital Martagão Gesteira, que em 2025 celebra 60 anos como referência nacional em pediatria.
O lançamento oficial, realizado nesta quarta-feira, 3, anunciou os nove artistas convidados para a apresentação: os baianos Alinne Rosa, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Pedro Pondé e Taís Nader, o mineiro Flávio Venturini, além dos intérpretes líricos Geilson Santos, Lina Mendes e Santiago Villalba.
O concerto traz ainda o Coral Vozes da Vida, formado por ex-pacientes do hospital, e o Corpo de Baile Sonho de Valsa, composto por jovens de São Caetano, em Salvador. Os ingressos estarão à venda a partir das 14h do dia 12 de dezembro (sexta-feira), via Sympla e na bilheteria do TCA, pelos valores de R$150 (inteira) e R$75 (meia).
A apresentação terá regência e direção musical do maestro Carlos Prazeres, enquanto Luciano Calazans assina os arranjos das músicas populares e também divide a direção musical.
O anúncio contou ainda com a presença de Rosina Bahia, presidente de honra da Liga Álvaro Bahia, e do superintendente Carlos Emanuel Melo, além de funcionários e pessoas atendidas pelo Martagão.
Sobre o Martagão
Instituição filantrópica, o Hospital Martagão Gesteira é referência em pediatria e um dos maiores hospitais exclusivamente infantis do Norte e Nordeste. Há seis décadas oferece acolhimento, diagnóstico e tratamento em 27 especialidades médicas, atendendo crianças e adolescentes de toda a Bahia com tecnologia de ponta. É considerado um patrimônio do estado e do SUS.
Sobre a OSBA
Criada em 1982, a Orquestra Sinfônica da Bahia integra o Teatro Castro Alves e, desde 2017, é gerida pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA). A instituição é mantida pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da SecultBA e da Funceb.
Serviços
➡️ Natal das Estrelas – concerto beneficente da OSBA e convidados em prol do Hospital Martagão Gesteira
▪️Quando: 21 de dezembro de 2025 (domingo), às 19h
▪️Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves
▪️Direção Musical e Regência: Carlos Prazeres
▪️Arranjos e Direção Musical: Luciano Calazans
▪️Cantores convidados: Alinne Rosa, Flávio Venturini, Geilson Santos (tenor), Ivete Sangalo, Lina Mendes (soprano), Margareth Menezes, Pedro Pondé, Santiago Villalba (barítono) e Taís Nader
▪️Participações: Coral Vozes da Vida e Corpo de Baile Sonho de Valsa
▪️Ingressos: R$150 (inteira) | R$75 (meia)
▪️Vendas: A partir do dia 12/12 (sexta-feira), às 14h, via Sympla e bilheteria do TCA
