AÇÃO SOCIAL

Show beneficente reúne Ivete Sangalo e Margareth Menezes em Salvador

Natal das Estrelas reúne nove cantores e provoca expectativa com mistura de pop, sinfônico e atrações sociais

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/12/2025 - 13:54 h
Lançamento oficial anunciou os nove artistas convidados para a apresentação
Lançamento oficial anunciou os nove artistas convidados para a apresentação

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) vai dividir o palco com Ivete Sangalo, Margareth Menezes e outros grandes nomes da música brasileira no concerto beneficente Natal das Estrelas, marcado para 21 de dezembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O evento é em prol do Hospital Martagão Gesteira, que em 2025 celebra 60 anos como referência nacional em pediatria.

O lançamento oficial, realizado nesta quarta-feira, 3, anunciou os nove artistas convidados para a apresentação: os baianos Alinne Rosa, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Pedro Pondé e Taís Nader, o mineiro Flávio Venturini, além dos intérpretes líricos Geilson Santos, Lina Mendes e Santiago Villalba.

O concerto traz ainda o Coral Vozes da Vida, formado por ex-pacientes do hospital, e o Corpo de Baile Sonho de Valsa, composto por jovens de São Caetano, em Salvador. Os ingressos estarão à venda a partir das 14h do dia 12 de dezembro (sexta-feira), via Sympla e na bilheteria do TCA, pelos valores de R$150 (inteira) e R$75 (meia).

A apresentação terá regência e direção musical do maestro Carlos Prazeres, enquanto Luciano Calazans assina os arranjos das músicas populares e também divide a direção musical.

O anúncio contou ainda com a presença de Rosina Bahia, presidente de honra da Liga Álvaro Bahia, e do superintendente Carlos Emanuel Melo, além de funcionários e pessoas atendidas pelo Martagão.

Sobre o Martagão

Instituição filantrópica, o Hospital Martagão Gesteira é referência em pediatria e um dos maiores hospitais exclusivamente infantis do Norte e Nordeste. Há seis décadas oferece acolhimento, diagnóstico e tratamento em 27 especialidades médicas, atendendo crianças e adolescentes de toda a Bahia com tecnologia de ponta. É considerado um patrimônio do estado e do SUS.

Sobre a OSBA

Criada em 1982, a Orquestra Sinfônica da Bahia integra o Teatro Castro Alves e, desde 2017, é gerida pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA). A instituição é mantida pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da SecultBA e da Funceb.

Serviços

➡️ Natal das Estrelas – concerto beneficente da OSBA e convidados em prol do Hospital Martagão Gesteira

▪️Quando: 21 de dezembro de 2025 (domingo), às 19h

▪️Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

▪️Direção Musical e Regência: Carlos Prazeres

▪️Arranjos e Direção Musical: Luciano Calazans

▪️Cantores convidados: Alinne Rosa, Flávio Venturini, Geilson Santos (tenor), Ivete Sangalo, Lina Mendes (soprano), Margareth Menezes, Pedro Pondé, Santiago Villalba (barítono) e Taís Nader

▪️Participações: Coral Vozes da Vida e Corpo de Baile Sonho de Valsa

▪️Ingressos: R$150 (inteira) | R$75 (meia)

▪️Vendas: A partir do dia 12/12 (sexta-feira), às 14h, via Sympla e bilheteria do TCA

