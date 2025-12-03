Simone retorna à Concha com novo show e repertório de clássicos

Simone chega a Salvador com nova turnê - Foto: Divulgação | Leo Aversa

O 23º Festival de Música da Rádio Educadora FM chega à reta final celebrando uma de suas maiores homenageadas: Simone.

A cantora baiana, reconhecida como uma das vozes mais importantes da Música Popular Brasileira, apresenta em Salvador, no dia 7 de dezembro, às 18h30, a turnê que leva seu nome. O show na Concha Acústica marca sua participação especial na edição que premiará 50 fonogramas e distribuirá R$408 mil.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após encerrar a bem-sucedida turnê 'Tô Voltando', que revisitou cinco décadas de carreira em mais de 40 apresentações pelo país, Simone vive outra fase de destaque.

Agora, retorna à capital baiana com um repertório que cruza diferentes momentos da sua trajetória, reunindo clássicos, canções recentes e algumas surpresas. Os ingressos estão à venda no Sympla.



O show na Concha Acústica

A nova turnê 'Simone' é dirigida artisticamente por Ana Costa — que também integra a banda tocando violão e cavaquinho — enquanto a direção geral fica a cargo da própria artista.

A apresentação conta ainda com Filipe Coimbra (guitarra), Fábio Sá (baixo), Chico Lira (teclados), Vitor Cabral (bateria) e André Siqueira (percussão). A direção visual é de Adriana Jorge, o cenário de Zé Carratu e o projeto de luz de Julien Katona.

No palco, Simone interpreta músicas que se tornaram famosas em sua voz, como 'Coisa Feita', 'Encontros e Despedidas', 'Jura Secreta', 'Começar de Novo', 'Sob Medida', 'O Amanhã', 'Canta Canta Minha Gente', 'Nada Será Como Antes', 'Ive Brussel', 'Paixão', 'Ex-Amor', entre outras, todas presentes no roteiro atualizado da turnê.

Carreira

Nascida em Salvador e com estreia profissional em 1973, Simone acumula 31 álbuns de estúdio, sete ao vivo e quase 50 músicas em trilhas de novelas.

Sua contribuição para a música brasileira ganhou reconhecimento internacional, consolidado com o Prêmio à Excelência Musical no Latin Grammy 2023. Em sua trajetória, deu voz a composições de nomes como Ivan Lins, Sueli Costa, Martinho da Vila, João Bosco, Milton Nascimento, Gonzaguinha e Chico Buarque.

Em 2023 e 2024, a artista celebrou 50 anos de carreira com a turnê “Tô Voltando”, encerrada recentemente após lotar plateias de todo o país. O registro dessa fase, “Simone 50 (Ao Vivo)”, reúne 20 faixas produzidas por Marcus Preto.

O Festival e suas premiações

O Festival de Música Educadora FM recebeu este ano 710 inscrições para a disputa da maior premiação do país dedicada a músicas inéditas.

Serão distribuídos R$20 mil para a melhor música com letra e para a melhor música instrumental; R$12 mil para os melhores arranjos (com letra e instrumental), melhor intérprete vocal e melhor intérprete instrumental; e R$6 mil para cada um dos outros 44 finalistas.

As 50 faixas selecionadas passam a integrar a programação da rádio. O público também votará na “Música Mais Votada Pelos Ouvintes”, nas categorias com letra e instrumental, ambas com prêmio de R$10 mil.

Nesta edição, o festival estreia também a categoria estudantil voltada para escolas públicas estaduais, com premiações de R$10 mil, R$8 mil e R$6 mil para os três primeiros colocados, além de incentivo financeiro às instituições para ações de ensino de música. Sarajane, Josyara, Neila Kadhí, Yacoce Simões e Beto Jamaica compõem a Comissão Julgadora.

Desde 2016, o festival homenageia artistas fundamentais da música brasileira. Já receberam a distinção Tom Zé, Elza Soares, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mateus Aleluia, Maria Bethânia, Gal Costa, Nelson Rufino e Novos Baianos.