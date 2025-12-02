DIA DO SAMBA
Deixe a vida te levar...; saiba onde curtir um sambinha em Salvador
Dia Nacional do Sambo é celebrado em 2 de dezembro
Por Iarla Queiroz
Celebrado nacionalmente desde 1972, o Dia do Samba nasceu de uma articulação legislativa ainda na década de 1960 e ganhou força por iniciativas culturais, rádios e movimentos de sambistas.
Há quem associe a data a homenagens feitas a Ary Barroso justamente em um 2 de dezembro; outros apontam eventos institucionais ligados ao gênero que, ano após ano, consolidaram o dia no calendário afetivo do brasileiro.
O fato é que o 2 de dezembro virou um símbolo: um marco de celebração, resistência e memória de um ritmo que atravessa gerações e molda a identidade cultural do país — especialmente na Bahia, onde o samba pulsa com força própria.
Onde curtir um sambinha em Salvador
Espalhados por Salvador, pelo menos 28 espaços e eventos mantêm o samba vivo o ano inteiro. Tem opção para quem gosta do Centro Histórico e para quem quer encontrar o ritmo em bairros mais afastados. Se é samba que você quer, a cidade entrega.
10 melhores lugares para curtir um sambinha em Salvador
- Clube do Samba — Pelourinho
- Samba de São Lázaro — Federação
- Boteco do Samba Music Hall — Santo Antônio Além do Carmo
- Velho Espanha — Barris
- Arena Parque Santiago — Parque Bela Vista
- Nu Quintal do Samba — Saboeiro
- Samba de Tonha — Rio Vermelho
- Samba da Resistência — Itapuã
- Galpão Beer — Barris
- Samba do Quiabo — Feira de São Joaquim
Dia do Samba com 40 shows no Pelourinho
O Pelourinho — esse palco histórico de tantos sambistas — será novamente o coração da festa. Para marcar os 53 anos do Dia Nacional do Samba, o Governo do Estado preparou uma programação especial com 40 shows gratuitos, a partir das 19h30 desta terça-feira, 2 de dezembro, no Largo do Pelourinho.
A celebração reúne mestres do ritmo, novas vozes e grupos tradicionais, em uma grande homenagem ao gênero que define a alma da Bahia. Entre os nomes confirmados estão Nelson Rufino, Ju Moraes, Teresa Cristina, Batifun, além de uma extensa lista de artistas que mantêm o samba vivo e pulsante.
O evento é realizado pela Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).
Programação completa dos shows no Pelourinho
- Teresa Cristina
- Antonio Carlos e Jocafi
- Nelson Rufino
- Edil Pacheco
- Roberto Mendes
- Batifun
- Walmir Lima
- Gal do Beco
- Aloísio Menezes
- Guiga de Ogun
- Chocolate da Bahia
- Juliana Ribeiro
- Ju Moraes
- Clécia Queiroz
- Cláudia Costa
- Vânia Bárbara
- Rogério Bambeia
- Roque Bentequê
- Léia Consuelo
- Samba de Farofa
- Neto Bala
- Pedrão
- Mestre Régis
- Roberto Ribeiro
- Muniz
- Paulinho do Reco
- Melodia Costa
- Diumbanda
- Firmino Neto
- Du Marques
- Lazinho do Banjo
- Luci Laura
- Paty Ribeiro
- Gabriela Lima
- Jô Teixeira
- Jorginho Comancheiro
- Regilson Menezes
- Eduardinho (Fora da Mídia)
- Dadai Diarerê
- Taian Riachão
