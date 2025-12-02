Deixe a vida te levar...; saiba onde curtir um sambinha em Salvador

Confira os 10 melhores lugares para curtir um sambinha na capital - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Celebrado nacionalmente desde 1972, o Dia do Samba nasceu de uma articulação legislativa ainda na década de 1960 e ganhou força por iniciativas culturais, rádios e movimentos de sambistas.

Há quem associe a data a homenagens feitas a Ary Barroso justamente em um 2 de dezembro; outros apontam eventos institucionais ligados ao gênero que, ano após ano, consolidaram o dia no calendário afetivo do brasileiro.

O fato é que o 2 de dezembro virou um símbolo: um marco de celebração, resistência e memória de um ritmo que atravessa gerações e molda a identidade cultural do país — especialmente na Bahia, onde o samba pulsa com força própria.

Onde curtir um sambinha em Salvador

Espalhados por Salvador, pelo menos 28 espaços e eventos mantêm o samba vivo o ano inteiro. Tem opção para quem gosta do Centro Histórico e para quem quer encontrar o ritmo em bairros mais afastados. Se é samba que você quer, a cidade entrega.

Clube do Samba — Pelourinho

Samba de São Lázaro — Federação

Boteco do Samba Music Hall — Santo Antônio Além do Carmo

Velho Espanha — Barris

Arena Parque Santiago — Parque Bela Vista

Nu Quintal do Samba — Saboeiro

Samba de Tonha — Rio Vermelho

Samba da Resistência — Itapuã

Galpão Beer — Barris

Samba do Quiabo — Feira de São Joaquim

Dia do Samba com 40 shows no Pelourinho

O Pelourinho — esse palco histórico de tantos sambistas — será novamente o coração da festa. Para marcar os 53 anos do Dia Nacional do Samba, o Governo do Estado preparou uma programação especial com 40 shows gratuitos, a partir das 19h30 desta terça-feira, 2 de dezembro, no Largo do Pelourinho.

A celebração reúne mestres do ritmo, novas vozes e grupos tradicionais, em uma grande homenagem ao gênero que define a alma da Bahia. Entre os nomes confirmados estão Nelson Rufino, Ju Moraes, Teresa Cristina, Batifun, além de uma extensa lista de artistas que mantêm o samba vivo e pulsante.

O evento é realizado pela Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).

Programação completa dos shows no Pelourinho