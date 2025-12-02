Menu
DIA DO SAMBA

Deixe a vida te levar...; saiba onde curtir um sambinha em Salvador

Dia Nacional do Sambo é celebrado em 2 de dezembro

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

02/12/2025 - 11:29 h
Confira os 10 melhores lugares para curtir um sambinha na capital
Confira os 10 melhores lugares para curtir um sambinha na capital

Celebrado nacionalmente desde 1972, o Dia do Samba nasceu de uma articulação legislativa ainda na década de 1960 e ganhou força por iniciativas culturais, rádios e movimentos de sambistas.

Há quem associe a data a homenagens feitas a Ary Barroso justamente em um 2 de dezembro; outros apontam eventos institucionais ligados ao gênero que, ano após ano, consolidaram o dia no calendário afetivo do brasileiro.

O fato é que o 2 de dezembro virou um símbolo: um marco de celebração, resistência e memória de um ritmo que atravessa gerações e molda a identidade cultural do país — especialmente na Bahia, onde o samba pulsa com força própria.

Onde curtir um sambinha em Salvador

Espalhados por Salvador, pelo menos 28 espaços e eventos mantêm o samba vivo o ano inteiro. Tem opção para quem gosta do Centro Histórico e para quem quer encontrar o ritmo em bairros mais afastados. Se é samba que você quer, a cidade entrega.

10 melhores lugares para curtir um sambinha em Salvador

  • Clube do Samba — Pelourinho
  • Samba de São Lázaro — Federação
  • Boteco do Samba Music Hall — Santo Antônio Além do Carmo
  • Velho Espanha — Barris
  • Arena Parque Santiago — Parque Bela Vista
  • Nu Quintal do Samba — Saboeiro
  • Samba de Tonha — Rio Vermelho
  • Samba da Resistência — Itapuã
  • Galpão Beer — Barris
  • Samba do Quiabo — Feira de São Joaquim

Dia do Samba com 40 shows no Pelourinho

O Pelourinho — esse palco histórico de tantos sambistas — será novamente o coração da festa. Para marcar os 53 anos do Dia Nacional do Samba, o Governo do Estado preparou uma programação especial com 40 shows gratuitos, a partir das 19h30 desta terça-feira, 2 de dezembro, no Largo do Pelourinho.

A celebração reúne mestres do ritmo, novas vozes e grupos tradicionais, em uma grande homenagem ao gênero que define a alma da Bahia. Entre os nomes confirmados estão Nelson Rufino, Ju Moraes, Teresa Cristina, Batifun, além de uma extensa lista de artistas que mantêm o samba vivo e pulsante.

O evento é realizado pela Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).

Programação completa dos shows no Pelourinho

  • Teresa Cristina
  • Antonio Carlos e Jocafi
  • Nelson Rufino
  • Edil Pacheco
  • Roberto Mendes
  • Batifun
  • Walmir Lima
  • Gal do Beco
  • Aloísio Menezes
  • Guiga de Ogun
  • Chocolate da Bahia
  • Juliana Ribeiro
  • Ju Moraes
  • Clécia Queiroz
  • Cláudia Costa
  • Vânia Bárbara
  • Rogério Bambeia
  • Roque Bentequê
  • Léia Consuelo
  • Samba de Farofa
  • Neto Bala
  • Pedrão
  • Mestre Régis
  • Roberto Ribeiro
  • Muniz
  • Paulinho do Reco
  • Melodia Costa
  • Diumbanda
  • Firmino Neto
  • Du Marques
  • Lazinho do Banjo
  • Luci Laura
  • Paty Ribeiro
  • Gabriela Lima
  • Jô Teixeira
  • Jorginho Comancheiro
  • Regilson Menezes
  • Eduardinho (Fora da Mídia)
  • Dadai Diarerê
  • Taian Riachão

