INCÊNDIO
Homem morre após incêndio em hotel na Calçada
Pessoas tentaram arrombar o quarto, mas um colchão dificultou a passagem
Por Luiza Nascimento
Um homem morreu após um incêndio em um hotel, nesta terça-feira, 2, no bairro da Calçada, em Salvador. As chamas começaram durante a madrugada e destruíram completamente o quarto em que a vítima estava.
Informações iniciais apontam que o incêndio começou no próprio quarto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer a vítima, que teve queimaduras pelo corpo e uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.
Segundo os responsáveis pelo estabelecimento, ao perceberem as chamas, pessoas tentaram arrombar o quarto, mas tiveram dificuldade, devido a um colchão que estava atrás da porta, dificultando a passagem.
Leia Também:
Causas do incêndio
O homem estava hospedado no local há uma semana e, de acordo com as testemunhas, era uma pessoa amigável. Ainda segundo o relato, ele havia brigado com a família e apresentava sinais de depressão.
Não há informações sobre o nome do homem, nem contato com a família, pois ele estava sem os documentos de identificação. O rapaz foi encontrado no banheiro.
Devido ao incêndio, os moradores estão sem energia, no entanto, ao portal A TARDE, a Neoenergia Coelba informou que, até o momento, não foi acionada para a ocorrência.
Atualmente, o local abriga cerca de 15 famílias e os donos do estabelecimento calculam o prejuízo. abriga 15 famílias
Equipes do Corpo de Bombeiros apagaram completamente as chamas. A causa do incêndio será investigada pela 3ª Delegacia Territorial (DT) do Bonfim.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes