Homem morre após incêndio em hotel na Calçada

Um homem morreu após um incêndio em um hotel, nesta terça-feira, 2, no bairro da Calçada, em Salvador. As chamas começaram durante a madrugada e destruíram completamente o quarto em que a vítima estava.

Informações iniciais apontam que o incêndio começou no próprio quarto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer a vítima, que teve queimaduras pelo corpo e uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Segundo os responsáveis pelo estabelecimento, ao perceberem as chamas, pessoas tentaram arrombar o quarto, mas tiveram dificuldade, devido a um colchão que estava atrás da porta, dificultando a passagem.

Causas do incêndio

O homem estava hospedado no local há uma semana e, de acordo com as testemunhas, era uma pessoa amigável. Ainda segundo o relato, ele havia brigado com a família e apresentava sinais de depressão.

Não há informações sobre o nome do homem, nem contato com a família, pois ele estava sem os documentos de identificação. O rapaz foi encontrado no banheiro.

Devido ao incêndio, os moradores estão sem energia, no entanto, ao portal A TARDE, a Neoenergia Coelba informou que, até o momento, não foi acionada para a ocorrência.

Atualmente, o local abriga cerca de 15 famílias e os donos do estabelecimento calculam o prejuízo. abriga 15 famílias

Equipes do Corpo de Bombeiros apagaram completamente as chamas. A causa do incêndio será investigada pela 3ª Delegacia Territorial (DT) do Bonfim.