PERIGO

Queda de balão provoca incêndio em importante cidade turística

Chamas atingiram área de vegetação

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/11/2025 - 14:55 h | Atualizada em 29/11/2025 - 15:25
Um balão caiu, na manhã deste sábado, 29, em Campos do Jordão, cidade turística no Estado de São Paulo. A queda provocou um princípio de incêndio em uma área de vegetação.

Não há informação sobre feridos. As chamas foram controladas rapidamente e equipes da Defesa Civil avaliam os danos.

Até o momento, equipes de segurança ainda não conseguiram identificar os responsáveis pela soltura do balão.

Crime ambiental

Segundi a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605), a fabricação, venda, transporte e soltura de balões que possam provocar incêndios, é proibida. A ação configura crime ambiental.

A pena para os acusados podem chegar a três anos de detenção e/ou multa.

