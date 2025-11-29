Queda de balão provoca incêndio em importante cidade turística

- Foto: Divulgação/ Defesa Civil de Campos do Jordão

Um balão caiu, na manhã deste sábado, 29, em Campos do Jordão, cidade turística no Estado de São Paulo. A queda provocou um princípio de incêndio em uma área de vegetação.

Não há informação sobre feridos. As chamas foram controladas rapidamente e equipes da Defesa Civil avaliam os danos.

Até o momento, equipes de segurança ainda não conseguiram identificar os responsáveis pela soltura do balão.

Crime ambiental

Segundi a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605), a fabricação, venda, transporte e soltura de balões que possam provocar incêndios, é proibida. A ação configura crime ambiental.

A pena para os acusados podem chegar a três anos de detenção e/ou multa.