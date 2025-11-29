PERIGO
Queda de balão provoca incêndio em importante cidade turística
Chamas atingiram área de vegetação
Por Luiza Nascimento
Um balão caiu, na manhã deste sábado, 29, em Campos do Jordão, cidade turística no Estado de São Paulo. A queda provocou um princípio de incêndio em uma área de vegetação.
Não há informação sobre feridos. As chamas foram controladas rapidamente e equipes da Defesa Civil avaliam os danos.
Até o momento, equipes de segurança ainda não conseguiram identificar os responsáveis pela soltura do balão.
Crime ambiental
Segundi a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605), a fabricação, venda, transporte e soltura de balões que possam provocar incêndios, é proibida. A ação configura crime ambiental.
A pena para os acusados podem chegar a três anos de detenção e/ou multa.
