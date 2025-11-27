Menu
Sobe para 44 o número de mortos em incêndio em Hong Kong

Centenas de pessoas continuam desaparecidas

AFP

Por AFP

27/11/2025 - 7:02 h
As autoridades ainda não divulgaram a causa oficial

O balanço de mortos pelo enorme incêndio que devasta um imenso complexo residencial em Hong Kong subiu para 44, informou na manhã desta quinta-feira, 27, o departamento de bombeiros da cidade.

Centenas de pessoas continuam desaparecidas após o pior desastre registrado em várias décadas na cidade, indicou um porta-voz do departamento em uma coletiva de imprensa.

Como o fogo começou?

As autoridades ainda não divulgaram a causa oficial, mas a principal hipótese é de que as chamas tenham começado no andaime de bambu instalado ao redor do complexo para obras.

No início do ano, o governo de Hong Kong já havia anunciado que pretendia proibir o uso dessa estrutura devido ao risco elevado de incêndios. Ventos intensos aceleraram a propagação das chamas, que tomaram sete dos oito edifícios do conjunto habitacional.

Leia Também:

Trump promete punição ao atirador que feriu militares da Guarda Nacional
Homem ficou 90 minutos 'morto' e voltou para contar o que viu no céu
Ataque perto da Casa Branca deixa membros da Guarda Nacional baleados

Complexo abriga mais de 4,6 mil moradores

O incêndio ocorreu no distrito de Tai Po, em um conjunto composto por oito torres de 31 andares, totalizando cerca de 2 mil apartamentos. Segundo censo de 2021, aproximadamente 4,6 mil pessoas vivem no local.

De acordo com a emissora britânica BBC, um bombeiro morreu durante o combate ao incêndio, e outros membros da corporação ficaram feridos. Um porta-voz dos bombeiros afirmou que havia "grande preocupação" com o calor extremo, que tornava perigosa a entrada nos edifícios para buscas e salvamentos.

