Sobe para 44 o número de mortos em incêndio em Hong Kong
Centenas de pessoas continuam desaparecidas
Por AFP
O balanço de mortos pelo enorme incêndio que devasta um imenso complexo residencial em Hong Kong subiu para 44, informou na manhã desta quinta-feira, 27, o departamento de bombeiros da cidade.
Centenas de pessoas continuam desaparecidas após o pior desastre registrado em várias décadas na cidade, indicou um porta-voz do departamento em uma coletiva de imprensa.
Como o fogo começou?
As autoridades ainda não divulgaram a causa oficial, mas a principal hipótese é de que as chamas tenham começado no andaime de bambu instalado ao redor do complexo para obras.
No início do ano, o governo de Hong Kong já havia anunciado que pretendia proibir o uso dessa estrutura devido ao risco elevado de incêndios. Ventos intensos aceleraram a propagação das chamas, que tomaram sete dos oito edifícios do conjunto habitacional.
Complexo abriga mais de 4,6 mil moradores
O incêndio ocorreu no distrito de Tai Po, em um conjunto composto por oito torres de 31 andares, totalizando cerca de 2 mil apartamentos. Segundo censo de 2021, aproximadamente 4,6 mil pessoas vivem no local.
De acordo com a emissora britânica BBC, um bombeiro morreu durante o combate ao incêndio, e outros membros da corporação ficaram feridos. Um porta-voz dos bombeiros afirmou que havia "grande preocupação" com o calor extremo, que tornava perigosa a entrada nos edifícios para buscas e salvamentos.
