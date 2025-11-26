Menu
ATAQUE NOS EUA

Trump promete punição ao atirador que feriu militares da Guarda Nacional

Homem, que também ficou ferido no ataque, foi preso

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/11/2025 - 23:39 h
Trump está na Flórida, onde foi passar o feriado de Ação de Graças
O presidente Donald Trump reagiu com veemência ao ataque que feriu dois militares da Guarda Nacional em Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 26, classificando o atirador de forma agressiva e prometendo que ele “pagará um preço muito alto”.

“O animal que atirou nos dois membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora internados em hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito alto. Deus abençoe nossa grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e policiais. Essas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos os associados à Presidência, estamos com vocês!”, afirmou ele.

A manifestação ocorreu após um tiroteio a poucos metros do complexo presidencial, episódio que levou ao fechamento total da Casa Branca e desencadeou uma ampla operação de segurança em solo e no espaço aéreo da capital.

A área ao redor da sede do governo foi isolada, e as decolagens no Aeroporto Nacional Ronald Reagan chegaram a ser suspensas temporariamente enquanto as autoridades respondiam à emergência. Os dois militares baleados foram socorridos e seguem hospitalizados, assim como o suspeito, que também ficou ferido antes de ser preso. A motivação do ataque ainda não foi divulgada.

Trump, que havia deixado Washington na noite da terça-feira, 25, com destino à Flórida para o feriado de Ação de Graças, utilizou a rede Truth Social para prestar solidariedade às vítimas e exaltar as forças de segurança. Em sua mensagem, disse que os militares e policiais são “pessoas verdadeiramente extraordinárias”.

Enquanto isso, o Departamento de Segurança Interna informou trabalhar em conjunto com a polícia local para reconstruir a dinâmica do tiroteio, descrito pela secretária Kristi Noem como um incidente ocorrido “há poucos instantes”. A Casa Branca confirmou que o presidente foi comunicado assim que os primeiros relatos chegaram.

x