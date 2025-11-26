Menu
Homem ficou 90 minutos 'morto' e voltou para contar o que viu no céu

Ele voltou à vida por amor à esposa após viver uma experiência incrível no ‘céu’

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/11/2025 - 21:00 h
Imagine passar 90 minutos morto - uma hora e meia -, observar cores e formas que jamais viu, sentir uma paz absoluta e, ainda assim, decidir voltar a viver por amor a alguém. Foi exatamente isso que afirma ter vivido Robert Marshall, em 2024. Ele compartilhou essa experiência em participação no podcast Next Level Soul.

A situação teria ocorrido após Robert buscar atendimento médico para tratar um inchaço no pescoço e a dificuldade de respirar. Ele contou em seu livro 44 Hours in Heaven que, rurante exames de imagem e sangue, foi constatado que seu estado de saúde estava agravado, o que fez com que ele sofresse três paradas cardiorrespiratórias e morresse.

Ele descreveu que, neste período crítico, em que esteve 90 minutos morto clinicamente, viveu uma experiência que muitos definiriam como “além da vida”. Segundo o senhor, sua consciência foi transportada para um ambiente que lembra o céu e, neste lugar, viu uma natureza vibrante, árvores gigantes e flores intensamente coloridas, envolto em uma sensação de amor e paz absolutos.

Nesse cenário, Robert conta que encontrou Jesus, o que despertou nele o desejo de retornar à vida para não deixar sua esposa sozinha. Então, decidiu pedir a Ele para voltar a viver. De forma bem-humorada, o senhor afirmou que Jesus ouviu o seu pedido.

Ainda segundo Robert, ao atender a solicitação, Jesus teria dito que seu cérebro estava destruído, no entanto, o prometeu ele retornaria de forma milagrosa com restauração total da mente e das memórias - algo que teria ocorrido quando ele despertou no hospital, surpreendendo médicos com a recuperação considerada extraordinária.

x