Homem ficou 90 minutos 'morto' e voltou para contar o que viu no céu

Ele diz ter ficado uma hora e meia morto - Foto: Reprodução Redes Sociais

Imagine passar 90 minutos morto - uma hora e meia -, observar cores e formas que jamais viu, sentir uma paz absoluta e, ainda assim, decidir voltar a viver por amor a alguém. Foi exatamente isso que afirma ter vivido Robert Marshall, em 2024. Ele compartilhou essa experiência em participação no podcast Next Level Soul.

A situação teria ocorrido após Robert buscar atendimento médico para tratar um inchaço no pescoço e a dificuldade de respirar. Ele contou em seu livro 44 Hours in Heaven que, rurante exames de imagem e sangue, foi constatado que seu estado de saúde estava agravado, o que fez com que ele sofresse três paradas cardiorrespiratórias e morresse.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele descreveu que, neste período crítico, em que esteve 90 minutos morto clinicamente, viveu uma experiência que muitos definiriam como “além da vida”. Segundo o senhor, sua consciência foi transportada para um ambiente que lembra o céu e, neste lugar, viu uma natureza vibrante, árvores gigantes e flores intensamente coloridas, envolto em uma sensação de amor e paz absolutos.

Nesse cenário, Robert conta que encontrou Jesus, o que despertou nele o desejo de retornar à vida para não deixar sua esposa sozinha. Então, decidiu pedir a Ele para voltar a viver. De forma bem-humorada, o senhor afirmou que Jesus ouviu o seu pedido.

Ainda segundo Robert, ao atender a solicitação, Jesus teria dito que seu cérebro estava destruído, no entanto, o prometeu ele retornaria de forma milagrosa com restauração total da mente e das memórias - algo que teria ocorrido quando ele despertou no hospital, surpreendendo médicos com a recuperação considerada extraordinária.