50 anos: Flávio Venturini é o convidado do Conversa Brasileira

Entre seus clássicos como compositor ou intérprete estão 'Todo Azul do Mar' - Foto: Divulgação

O Conversa Brasileira, da A Tarde FM (103,9), recebe neste domingo, às 21h, o cantor e compositor Flávio Venturini, que celebra 50 anos de carreira com o projeto Minha História.

O Conversa Brasileiro vai ao ar todo domingo pela A Tarde FM (103,9) em Salvador e região. Pela internet, a transmissão está disponível em atardefm.com.br e no aplicativo da rádio.

No programa produzido e apresentado por Antonio Pitta, o artista revisita sucessos que atravessaram gerações e comenta como tem se reconectado com diferentes fases de sua trajetória.



No bate-papo, Flávio fala sobre o processo de reinventar seus clássicos em novos arranjos ao lado de convidados como Djavan e Gloria Groove. Ele conta como essas releituras despertam novas camadas de emoção e comenta a decisão de, em alguns momentos, cantar sem tocar instrumentos, gesto que, segundo ele, abre espaço para “outras delicadezas de sua criação”.

Com a profundidade que marca o Conversa Brasileira, o músico reflete ainda sobre o que aproxima o jovem integrante do Clube da Esquina do artista maduro de hoje, mantendo viva uma obra que continua ganhando novos significados entre o público.

A carreira de Flávio Venturini

Revelado nos anos 1970 pelo Clube da Esquina — movimento que também lançou Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes — Flávio integrou o grupo O Terço entre 1974 e 1976.

Em 1979, fundou o 14 Bis, com o qual alcançou grande sucesso na década de 1980, permanecendo até 1989, quando iniciou sua carreira solo.

Entre seus clássicos como compositor ou intérprete estão 'Todo Azul do Mar', 'Linda Juventude', 'Planeta Sonho', 'Nascente', 'Nuvens', 'Espanhola' (parceria com Guarabyra), além de 'Mais Uma Vez', parceria com Renato Russo. Na carreira solo, destacam-se 'Princesa', 'Besame', 'Céu de Santo Amaro' e 'Noites com Sol'.

