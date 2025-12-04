Menu
HOME > MÚSICA
A TARDE FM

50 anos: Flávio Venturini é o convidado do Conversa Brasileira

No programa da A Tarde FM, artista revisita clássicos, fala de releituras com Djavan e Gloria Groove e reflete sobre a força de sua trajetória

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/12/2025 - 13:19 h
Entre seus clássicos como compositor ou intérprete estão 'Todo Azul do Mar'
Entre seus clássicos como compositor ou intérprete estão 'Todo Azul do Mar'

O Conversa Brasileira, da A Tarde FM (103,9), recebe neste domingo, às 21h, o cantor e compositor Flávio Venturini, que celebra 50 anos de carreira com o projeto Minha História.

Leia Também:

O adeus de Xuxa aos palcos: confira detalhes do megashow de despedida
Simone retorna à Concha com novo show e repertório de clássicos
Venda de ingressos para show de Guns N' Roses gera longas filas em Salvador

No programa produzido e apresentado por Antonio Pitta, o artista revisita sucessos que atravessaram gerações e comenta como tem se reconectado com diferentes fases de sua trajetória.

No bate-papo, Flávio fala sobre o processo de reinventar seus clássicos em novos arranjos ao lado de convidados como Djavan e Gloria Groove. Ele conta como essas releituras despertam novas camadas de emoção e comenta a decisão de, em alguns momentos, cantar sem tocar instrumentos, gesto que, segundo ele, abre espaço para “outras delicadezas de sua criação”.

Com a profundidade que marca o Conversa Brasileira, o músico reflete ainda sobre o que aproxima o jovem integrante do Clube da Esquina do artista maduro de hoje, mantendo viva uma obra que continua ganhando novos significados entre o público.

A carreira de Flávio Venturini

Revelado nos anos 1970 pelo Clube da Esquina — movimento que também lançou Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes — Flávio integrou o grupo O Terço entre 1974 e 1976.

Em 1979, fundou o 14 Bis, com o qual alcançou grande sucesso na década de 1980, permanecendo até 1989, quando iniciou sua carreira solo.

Entre seus clássicos como compositor ou intérprete estão 'Todo Azul do Mar', 'Linda Juventude', 'Planeta Sonho', 'Nascente', 'Nuvens', 'Espanhola' (parceria com Guarabyra), além de 'Mais Uma Vez', parceria com Renato Russo. Na carreira solo, destacam-se 'Princesa', 'Besame', 'Céu de Santo Amaro' e 'Noites com Sol'.

O Conversa Brasileiro vai ao ar todo domingo, às 21h, pela A Tarde FM (103,9) em Salvador e região. Pela internet, a transmissão está disponível em atardefm.com.br e no aplicativo da rádio.

Tags:

a tarde fm Conversa Brasileira Flávio Venturini

