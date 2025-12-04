Menu
HOME > MÚSICA
‘O ÚLTIMO VOO DA NAVE’

O adeus de Xuxa aos palcos: confira detalhes do megashow de despedida

Projeto marca o encerramento da trajetória musical de Xuxa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/12/2025 - 12:59 h



Xuxa Meneghel fará sua despedida oficial dos palcos em um show único no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 25 de julho de 2026. ‘O Último Voo da Nave’ marca o encerramento da trajetória musical da artista.

“A magia que você viveu na infância e deixou seu mundo cheio de alegria está de volta no Último Voo da Nave! Um espetáculo emocionante e cheio de surpresas com a rainha Xuxa Meneghel”, destacou o comunicado oficial da produtora 30e.

Leia Também:

Fez ou não? Xuxa abre o jogo sobe famoso ‘pacto com o diabo’
Xuxa toma decisão drástica após atitude dos fãs: “Intenção de ferir”
Xuxa revela o motivo de ter deixado Ayrton Senna: “Era a pessoa certa”

Ingressos: datas, valores e benefícios

As vendas para o público geral começam na próxima segunda-feira, 8, ao meio-dia, pelo site Eventim, com parcelamento em até 10 vezes com juros. Nas bilheterias físicas, a abertura será às 13h. Cada CPF poderá adquirir até seis ingressos, sendo permitidas duas meias-entradas dentro desse limite.

Clientes Itaú terão acesso antecipado entre quinta-feira, 4, às 10h, e sábado, 6, com 15% de desconto, parcelamento em três vezes sem juros e limite de quatro ingressos por CPF, incluindo até duas meias-entradas.

Setores e experiências

O show contará com setores convencionais e opções premium. Os valores vão de R$ 97,50 (meia-entrada da cadeira superior) a R$ 595 (inteira da pista premium). Já as áreas Pit A e Pit B, que oferecem proximidade ao palco e serviço de open bar, chegam a R$ 1.495.

Veja todos os preços:

Cadeira superior

  • R$ 97,50 meia
  • R$ 136,50 social
  • R$ 165,75 cliente Itaú
  • R$ 195,00 inteira

Pista

  • R$ 147,50 meia
  • R$ 206,50 social
  • R$ 250,75 cliente Itaú
  • R$ 95,00 inteira

Cadeira inferior

  • R$ 182,50 meia
  • R$ 255,50 social
  • R$ 310,25 cliente Itaú
  • R$ 365,00 inteira

Pista premium

  • R$ 297,50 meia
  • R$ 416,50 social
  • R$ 505,75 cliente Itaú
  • R$ 595,00 inteira

Pit A e B

  • R$ 1.197,50 meia
  • R$ 1.316,50 social
  • R$ 1.405,75 cliente Itaú
  • R$ 1.495,00 inteira

Ver todas

