Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTOU TUDO!

Fez ou não? Xuxa abre o jogo sobe famoso ‘pacto com o diabo’

A apresentadora falou abertamente sobre o tema que a persegue há anos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/11/2025 - 16:51 h
A famosa revelou detalhes do caso
A famosa revelou detalhes do caso -

Xuxa Meneghel quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o boato de que teria feito um pacto com o diabo para conquistar toda sua fama e fortuna. A apresentadora explicou que este tema a persegue há muitos anos e destacou que é pura invenção das pessoas.

“Até hoje eu tenho que lidar com isso, até hoje as pessoas falam. O mundo está tão esquisito, as pessoas acreditam tanto em coisas estranhas, que dão uma força para o cara lá de baixo [diabo] ao invés do cara de lá de cima [Deus]” , disse ela em entrevista ao podcast ‘Ambulatório da Moda’.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A famosa ainda reforçou que possui fé em Deus e tudo que conquistou foi graças ao seu esforço e a ele. “Tudo que eu tenho, as oportunidades que Deus me deu enfraquecem porque acham que eu fiz um pacto. Se foi ele [diabo] que me deu, estão tirando valor dEle [Deus] e dando outro valor, porque olha o tanto que eu consegui”, disparou.

Leia Também:

Amiga de Preta Gil se revolta e detona ex da cantora
Guns N’ Roses em Salvador: saiba como garantir ingressos antecipados
O gesto de Gusttavo Lima em show após Bolsonaro ser preso

“O bem tem que sempre estar acima do mal, e eles acham que o mal me deu tudo o que eu tenho. Eu tenho o melhor público, a melhor filha, a melhor mãe… tudo que eu tenho, então, foi o cara lá de baixo que me deu? Não tem como”, completou.

Por fim, a ‘Rainha dos Baixinhos’ confessou que o tema causa gatilhos emocionais nela. “Hoje eu faço brincadeira com isso, mas ainda me incomoda porque muita gente acredita. Tem pastor que fala que eu tenho pacto com o diabo, pacto para ter tudo o que eu tive… Isso é uma brincadeira de mau gosto”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

diabo Xuxa Xuxa Meneghel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa revelou detalhes do caso
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A famosa revelou detalhes do caso
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A famosa revelou detalhes do caso
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

A famosa revelou detalhes do caso
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x