Fez ou não? Xuxa abre o jogo sobe famoso ‘pacto com o diabo’

Xuxa Meneghel quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o boato de que teria feito um pacto com o diabo para conquistar toda sua fama e fortuna. A apresentadora explicou que este tema a persegue há muitos anos e destacou que é pura invenção das pessoas.

“Até hoje eu tenho que lidar com isso, até hoje as pessoas falam. O mundo está tão esquisito, as pessoas acreditam tanto em coisas estranhas, que dão uma força para o cara lá de baixo [diabo] ao invés do cara de lá de cima [Deus]” , disse ela em entrevista ao podcast ‘Ambulatório da Moda’.

A famosa ainda reforçou que possui fé em Deus e tudo que conquistou foi graças ao seu esforço e a ele. “Tudo que eu tenho, as oportunidades que Deus me deu enfraquecem porque acham que eu fiz um pacto. Se foi ele [diabo] que me deu, estão tirando valor dEle [Deus] e dando outro valor, porque olha o tanto que eu consegui”, disparou.

“O bem tem que sempre estar acima do mal, e eles acham que o mal me deu tudo o que eu tenho. Eu tenho o melhor público, a melhor filha, a melhor mãe… tudo que eu tenho, então, foi o cara lá de baixo que me deu? Não tem como”, completou.

Por fim, a ‘Rainha dos Baixinhos’ confessou que o tema causa gatilhos emocionais nela. “Hoje eu faço brincadeira com isso, mas ainda me incomoda porque muita gente acredita. Tem pastor que fala que eu tenho pacto com o diabo, pacto para ter tudo o que eu tive… Isso é uma brincadeira de mau gosto”, concluiu.