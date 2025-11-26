Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Amiga de Preta Gil se revolta e detona ex da cantora

A DJ proferiu ofensas contra o influenciador digital

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/11/2025 - 15:57 h
O rapaz e Preta foram casados por anos
O rapaz e Preta foram casados por anos -

Ju de Paulla usou suas redes sociais para detonar Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, nesta quarta-feira, 26. Melhor amiga da cantora, a DJ repostou uma matéria que citava o influenciador digital e pediu para a mídia parar de publicar notícias sobre ele.

“Parem de noticiar esse vermeeeeee!!!”, escreveu ela na legenda da publicação, que citava uma declaração de amor feita pela atual namorada de Rodrigo, Rhuana Rodrigues.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A artista ainda comentou sobre os boatos de que Rodrigo teria entrado na Justiça para pedir parte da herança deixada por Preta, que faleceu em julho deste ano. “Ele tentou alguma manobra jurídica pra tentar herdar algo?”, perguntou um internauta. “Ele é mau caráter, mas não é maluco kkkkk”, respondeu Ju.

Abandono

Vale lembrar que Preta expôs que Godoy a abandonou no início de seu tratamento de um câncer no intestino. Na época, a filha de Gilberto Gil afirmou que o ex a deixou sozinha no hospital e foi curtir uma balada.

Rodrigo também foi flagrado fazendo uma viagem romântica com a estilista de Preta, mantendo o relacionamento extraconjugal enquanto a esposa ainda estava debilitada e doente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ex de preta gil Preta Gil Rodrigo Godoy

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O rapaz e Preta foram casados por anos
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O rapaz e Preta foram casados por anos
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O rapaz e Preta foram casados por anos
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

O rapaz e Preta foram casados por anos
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x