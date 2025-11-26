Amiga de Preta Gil se revolta e detona ex da cantora

O rapaz e Preta foram casados por anos - Foto: Reprodução | Instagram

Ju de Paulla usou suas redes sociais para detonar Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, nesta quarta-feira, 26. Melhor amiga da cantora, a DJ repostou uma matéria que citava o influenciador digital e pediu para a mídia parar de publicar notícias sobre ele.

“Parem de noticiar esse vermeeeeee!!!”, escreveu ela na legenda da publicação, que citava uma declaração de amor feita pela atual namorada de Rodrigo, Rhuana Rodrigues.

parem de noticiar esse vermeeeeee!!! https://t.co/7ou62iI8MM — jude (@judepaulla1) November 26, 2025

A artista ainda comentou sobre os boatos de que Rodrigo teria entrado na Justiça para pedir parte da herança deixada por Preta, que faleceu em julho deste ano. “Ele tentou alguma manobra jurídica pra tentar herdar algo?”, perguntou um internauta. “Ele é mau caráter, mas não é maluco kkkkk”, respondeu Ju.

Abandono

Vale lembrar que Preta expôs que Godoy a abandonou no início de seu tratamento de um câncer no intestino. Na época, a filha de Gilberto Gil afirmou que o ex a deixou sozinha no hospital e foi curtir uma balada.

Rodrigo também foi flagrado fazendo uma viagem romântica com a estilista de Preta, mantendo o relacionamento extraconjugal enquanto a esposa ainda estava debilitada e doente.