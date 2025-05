Xuxa toma decisão drástica após atitude dos fãs: “Intenção de ferir”

Xuxa não está muito feliz com os seus “baixinhos” - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Xuxa não está muito feliz com os seus “baixinhos”. Isso ficou claro após uma atitude drástica que a loira tomou devido ao comportamento dos seus fãs nas redes sociais. Ela decidiu parar de seguir páginas de fã-clubes nas redes sociais.

A artista publicou um comunicado no fim de semana e explicou que a medida foi tomada após notar um clima de competição e ciúmes entre seus próprios admiradores. “A todos os fãs que eu chamo carinhosamente de presente precioso, e amigos que me ajudam há anos, sempre estando do meu lado: nos últimos dias, tenho visto algumas reclamações sobre eu curtir ou não suas publicações, e até mesmo uma competição para mostrar quem ganhou mais atenção ou curtidas”, disse Xuxa.

A decisão, segundo Xuxa, foi motivada por um desejo de evitar conflitos. “Nunca tive a intenção de ferir ou causar discórdia entre vocês. Por isso estou tomando a decisão de não seguir nenhuma página de fã… pelo menos por enquanto. Quem sabe, um dia, volto a seguir se eu sentir que não haverá mais essa disputa ou mal-estar entre vocês.”

No texto compartilhado no Instagram, ela pediu a compreensão dos fãs. “Me perdoem por não poder abraçar todos e agradecer sempre pelo carinho de vocês, mas… não sabia que seria cobrada e que isso ainda iria gerar algumas atitudes que não estão me fazendo bem, nem a vocês! Beijos com carinho a todos.”

A apresentadora recebeu o apoio de diversos fã-clubes, que a apoiaram e elogiaram a postura da famosa. “Nossa relação não foi construída em cima de likes, mas em cima de muito respeito e muito amor”, afirmou um dos perfis.

Veja a publicação:

Xuxa e Roberto Carlos na Globo

Xuxa Meneghel surpreendeu o público ao revelar uma história até então desconhecida durante sua participação no programa ‘Que História é Essa, Porchat?’. No bate-papo com Fábio Porchat, a Rainha dos Baixinhos contou um episódio constrangedor vivido com ninguém menos que Roberto Carlos, durante uma gravação especial de fim de ano da TV Globo, em 1992.

De acordo com Xuxa, Roberto ficou desconfortável após abraçá-la nos bastidores de um especial de fim de ano da TV Globo, por causa da cor de sua roupa. A cantora contou que tudo estava ensaiado entre os dois para a apresentação, até que o cantor se incomodou com o vestido preto que ela escolheu usar no palco.

A peça, segundo ela, era adornada com um pavão em tom lilás. A reação de Roberto Carlos foi imediata: “Ele me viu de preto e ficou assim...”, descreveu a apresentadora, imitando o semblante surpreso do cantor.

Incomodado com o figurino, Roberto Carlos abandonou o estúdio e ficou mais de duas horas trancado no camarim. Enquanto isso, Xuxa aguardava pronta para gravar. Apesar da pressão para trocar de roupa, ela não cedeu. “Todo mundo veio me dizer que eu deveria trocar de roupa. E eu falei que não iria trocar e não troquei”, contou.

Sem clima para continuar, ela decidiu deixar a gravação. “Eu fui embora e fiz questão de usar essa roupa em alguns lugares. Eu não gostava de repetir, mas fiz questão de repetir essa roupa em alguns lugares para marcar bastante”, revelou, encerrando o relato com um sorriso irônico.