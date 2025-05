Xuxa revela o motivo de ter deixado Ayrton Senna: “Era a pessoa certa”

Apresentadora lamentou o fato de ter negligenciado sua vida afetiva - Foto: Reprodução

Xuxa Meneghel revelou que as escolhas profissionais que fez ao longo da vida tiveram impacto direto em seus relacionamentos. Em entrevista ao WOW Podcast, a apresentadora contou que abriu mão de viver um amor com Ayrton Senna por priorizar a carreira. A reflexão surgiu ao falar sobre o término com o piloto, com quem namorou entre 1988 e 1989.

“Não tinha como eu ter tudo que eu tenho hoje sem pagar um preço. Nem a Globo programou me dar tanto espaço. Depois vieram shows pelo Brasil todo, depois shows em outros países, gravar em inglês, espanhol. Eu precisei parar, olhar para mim porque só estava olhando para as oportunidades", disse.



A apresentadora lamentou o fato de ter negligenciado sua vida afetiva por estar completamente focada no trabalho. “Eu não estava fazendo alguma coisa para mim, estava fazendo o que queriam que eu fizesse. Eu não tinha tempo. Quando eu via alguém namorando… Uma vez eu estava num carro, passei por um ponto de ônibus, vi a mulher beijando o cara, eles simples, mas se beijando com tanta vontade, olhei e falei: ‘caraca, que mulher sortuda, eu não tenho isso’. Eu me vi infeliz. Estava trabalhando tanto que não tinha tempo de pensar em mim”, desabafou.

Sobre Senna, Xuxa admitiu que acredita ter perdido uma grande oportunidade de viver algo verdadeiro por não estar pronta emocionalmente. “Eu até acho que ele foi a pessoa que eu queria ter tentado mais, ter ficado mais. Eu nem sei se teria dado certo, mas eu pensava na época que ele era a pessoa certa no momento errado, porque eu só queria trabalhar, ainda estava nessa”, contou.

Ela disse que só após a morte do piloto, em 1994, passou a repensar suas escolhas e a importância de relações amorosas. “Mas meu sentimento era esse, de que ele [Senna] era a pessoa certa, mas num momento em que eu não estava madura, experiente, para dar esse valor. E eu precisei perdê-lo para valorizar. Acho que, se eu tivesse ficado com ele, não teria dado certo na realidade. Aconteceu essa desgraça [a morte dele] para dar uma mexida em mim e pensar que eu precisava de alguém para amar e chamar de meu, que foi minha filha. Depois, já madura, com a certeza de que eu queria um homem que me amasse, veio o Ju”, afirmou.