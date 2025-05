Carlos Alberto de Nóbrega rompe o silêncio após acusação contra a esposa

Carlos Alberto de Nóbrega e Renata de Nóbrega - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Carlos Alberto de Nóbrega saiu em defesa da esposa, a médica Renata de Nóbrega, que é acusada de interferir no casamento anterior do humorista. O apresentador postou um vídeo nas redes sociais e afirmou que a acusação é um “absurdo”.

“Eu sou separado há 13 anos. Depois do meu segundo casamento eu tive um relacionamento de um ano com outra mulher, que também sofreu ataques de pessoas que gostam de fazer fofoca”, esclareceu.

Carlos Alberto ressaltou que a esposa não é uma pessoa pública. Por isso, ao contrário dele, não está acostumada a ser o centro de rumores. “Eu particularmente não ligo, mas quem não é um artista do ramo de comunicação se sente muito magoada com uma acusação que não lhe é de direito”, disse.

O apresentador seguiu: “É uma coisa que me deixa triste, porque quanto mais eu conheço a Renata, vejo o coração que ela tem, como ela é humana, como ela cuida dos meus filhos... Eu fiquei mais triste do que ela”.

Na oportunidade, Carlos Alberto de Nóbrega elogiou a esposa. “Deixe a Renata em paz. A Renata é uma médica. Não que ela seja superior a outras pessoas, mas ela estudou, é preparada. Dirige uma equipe enorme de médicos. Ver o nome dela jogado de maneira baixa, vil, me deixou muito triste”, afirmou.

Filha de Carlos Alberto de Nóbrega é criticada

A filha de Carlos Alberto de Nóbrega, Maria Fernanda Nóbrega, foi alvo de críticas nas redes sociais por causa de uma postagem declarando o seu amor pelo pai.

A jovem de 24 anos fez publicação comemorando o aniversário de 89 anos do apresentador do SBT. Nos comentários, internautas a confundiram com a namorada do pai e fizeram críticas pela “relação”.

“89 anos da minha alma gêmea. Te amo além dessa vida!”, declarou Mafe, como é conhecida, no Instagram. Ela passou a receber comentários ofensivos e desabafou.

Nesta segunda-feira, a jovem reagiu contra os críticos. “Ela é a cuidadora dele?”, disse uma pessoa. “Eu te entendo, também não gosto de trabalhar”, falou outro.

“Alma gêmea foi demais, né?”, comentou um terceiro, que ainda postou um emoji correspondente a dinheiro. “Amor pelo dinheiro”, disparou outro.

Maria Fernanda rebateu as críticas: “Tô recebendo tantas notificações de comentários e foi na foto que postei com meu pai. Tem uns caras nojentos comentando 'tudo por dinheiro', achando que sou namorada do meu pai. Mesmo se fosse, não é da conta de vocês. Que nojo gente [...] Tem uns comentários que dá enjoo de ler”.