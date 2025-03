Filha de Carlos Alberto de Nóbrega é criticada: "Amor pelo dinheiro"

Maria Fernanda Nóbrega rebateu críticas - Foto: Reprodução | Instagram

A filha de Carlos Alberto de Nóbrega, Maria Fernanda Nóbrega, foi alvo de críticas nas redes sociais por causa de uma postagem declarando o seu amor pelo pai.

A jovem de 24 anos fez publicação comemorando o aniversário de 89 anos do apresentador do SBT. Nos comentários, internautas a confundiram com a namorada do pai e fizeram críticas pela "relação".

"89 anos da minha alma gêmea. Te amo além dessa vida!", declarou Mafe, como é conhecida, no Instagram. Ela passou a receber comentários ofensivos e desabafou.

Nesta segunda-feira, a jovem reagiu contra os críticos. "Ela é a cuidadora dele?", disse uma pessoa. "Eu te entendo, também não gosto de trabalhar", falou outro.

"Alma gêmea foi demais, né?", comentou um terceiro, que ainda postou um emoji correspondente a dinheiro. "Amor pelo dinheiro", disparou outro.

Maria Fernanda rebateu as críticas: "Tô recebendo tantas notificações de comentários e foi na foto que postei com meu pai. Tem uns caras nojentos comentando 'tudo por dinheiro', achando que sou namorada do meu pai. Mesmo se fosse, não é da conta de vocês. Que nojo gente (...) Tem uns comentários que dá enjoo de ler".