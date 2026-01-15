Menu
POLÍTICA

Carletto fala sobre Avante e suplência de Rui Costa: “Não existe chapa garantida”

Presidente estadual do Avante mira recorde de deputados e avalia chapa majoritária

Ane Catarine e Eduardo Dias

Por Ane Catarine e Eduardo Dias

15/01/2026 - 8:13 h | Atualizada em 15/01/2026 - 8:44
Presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto
Presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto

O presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto, garantiu que, apesar das naturais articulações de bastidores, a condução feita pelo governador Jerônimo Rodrigues, pelo senador Jaques Wagner e pelo presidente Lula, pela montagem da chapa majoritária na Bahia, impedirá qualquer divisão no grupo no estado.

"Pelo meu entendimento, não haverá racha, acho que a condução está sendo muito bem feita pelo governador, por Jaques Wagner, e até mesmo pelo presidente Lula, que com certeza, vai conseguir manter esse grupo unido para mais uma vitória neste ano", afirmou, durante participação na Lavagem do Bonfim.

Suplência de Rui Costa e a disputa pelo Senado

Um dos temas mais quentes nos últimos dias é a possível indicação dos suplentes para as vagas ao Senado. Carletto, por exemplo, tem seu nome atribuído para a suplência de Rui Costa na disputa. Com cautela, ele reforça que nada está definido, mas se coloca como um "soldado do grupo".

Não existe chapa garantida, eu estou aqui para somar com o grupo do governador Jerônimo e vamos conversar, dialogar e aquilo que for decidido, estamos juntos e misturados.
Ronaldo Carletto - presidente estadual do Avante

Carletto falou ainda sobre o Avante ser o segundo maior partido da base aliada na Bahia e quais os planos da sigla para as eleições. Segundo Carletto, o partido não faz "pedidos" por cargos, mas foca em resultados de desenvolvimento.

"O Avante não trabalha com pedidos, o Avante trabalha com trabalho e desenvolvimento para a nossa Bahia e o nosso povo. Tenha certeza que o que for bom para o povo, o Avante estará junto. Nós trabalhamos para eleger seis estaduais e quatro federais nessas eleições", disse.

