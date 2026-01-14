Encontro de Jerônimo e Diego Coronel aponta para definição na chapa

- Foto: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 14, em seu gabinete com o deputado federal Diego Coronel (PSD). O encontro acontece após o parlamentar tomar a frente da negociação referente a montagem da chapa governista para as eleições de outubro.

A reunião aponta para um entendimento na formação da majoritária, após o senador Angelo Coronel (PSD) ameaçar sair da aliança depois de ter sido excluído da chapa.

“Estamos construindo esse ambiente para 26. Acabei de receber Diego pra gente iniciar um processo dessa construção, de pacificação para que o grupo continue unido e forte. O Coronel vai liderar, mas um mediador bom é Diego, que sabe fazer isso muito bem”, disse Jerônimo em vídeo publicado nas redes sociais,

“Estamos num processo de construção e não tenho a menor dúvida que teremos muitas novidades para nossa Bahia”, indicou Diego Coronel.

Recebi em meu gabinete o deputado Diego Coronel. Tivemos uma conversa produtiva, marcada pela proximidade e pelo compromisso mútuo com o futuro.

Esse diálogo reforça nossa parceria e abre caminhos importantes para a construção de projetos em 2026. pic.twitter.com/bhQdJKAHag — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) January 14, 2026

Uma ala do grupo petista defende a composição chamada de "puro-sangue", com nomes apenas do PT: além de Wagner, o outro nome seria o do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Caso o arranjo se confirme, Coronel teria que buscar uma alternativa fora da base governista, se quiser se reeleger ao Senado.

A situação ganhou contornos mais tensos após o senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, ter afirmado recentemente que apoiaria a reeleição de Jerônimo, mesmo se o correligionário não for escolhido na chapa ao Senado.



Propostas

Para evitar o racha no grupo, o governo apresentou algumas propostas para Coronel, entre elas a indicação da vice, vaga que pode ficar com o próprio Diego.

Outra solução apresentada ao senador, foi a possibilidade de o pessedista ocupar a vaga de suplente ou de Wagner ou de Rui Costa, com o revezamento dos mandatos.