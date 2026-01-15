Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LAVAGEM DO BONFIM

Carballal afirma que Bonfim reforça força política de Jerônimo

Gestor enalteceu a festa e explicou como ela pode ser um termômetro para as eleições

Cássio Moreira e Edvaldo Sales

Por Cássio Moreira e Edvaldo Sales

15/01/2026 - 7:47 h | Atualizada em 15/01/2026 - 8:37
Gestor enalteceu a festa e explicou como ela pode ser um termômetro para as eleições
Gestor enalteceu a festa e explicou como ela pode ser um termômetro para as eleições -

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, marcou presença na Lavagem do Bonfim 2026, que acontece nesta quinta-feira, 15. Em entrevista ao Portal A TARDE, o gestor enalteceu a festa e explicou como ela pode ser um termômetro para as eleições deste ano.

Segundo Carballal, é uma festa que mistura religiosidade com o sentimento do povo de liberdade. “Esse sentimento norteou os baianos na luta pela independência, não é à toa que o nosso Senhor do Bonfim nos guiou nesse processo e continua nos guiando”, destacou.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lavagem do Bonfim: Anielle Franco exalta resistência negra em Salvador
Cacá Leão critica PT e projeta força da Federação PP-União Brasil em 2026
Deputado baiano aposta em consenso entre PT e PSD: "Sinal de pacificação"

“Quando você tem esse termômetro onde o povo se manifesta, onde os políticos podem testar sua popularidade, é exatamente porque esse sentimento continua norteando a ideia de que a justiça social seja plena. Quando a gente canta é para que a união possa ser a marca de todos aqueles que querem o bem comum da sociedade”, pontuou o presidente da CBPM.

Na oportunidade, Henrique Carballal afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) chega com muita força para o próximo pleito. “Ele que tem a cor do povo, a cara do povo, o cheiro do povo, e que conhece a realidade do povo e demonstrou isso ao longo desses três anos de governo, conseguindo trazer projetos fundamentais e importantes para o desenvolvimento social da Bahia. E acho que o povo vai demonstrar esse carinho não só no Bonfim, mas, acima de tudo, nas eleições que vão se aproximando”, finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Henrique Carballal Jerônimo Rodrigues lavagem do bonfim

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gestor enalteceu a festa e explicou como ela pode ser um termômetro para as eleições
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Gestor enalteceu a festa e explicou como ela pode ser um termômetro para as eleições
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Gestor enalteceu a festa e explicou como ela pode ser um termômetro para as eleições
Play

Projeto Anjinho das Águas ensina crianças a prevenir acidentes no mar

Gestor enalteceu a festa e explicou como ela pode ser um termômetro para as eleições
Play

Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

x