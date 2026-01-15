Carballal afirma que Bonfim reforça força política de Jerônimo

Gestor enalteceu a festa e explicou como ela pode ser um termômetro para as eleições - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, marcou presença na Lavagem do Bonfim 2026, que acontece nesta quinta-feira, 15. Em entrevista ao Portal A TARDE, o gestor enalteceu a festa e explicou como ela pode ser um termômetro para as eleições deste ano.

Segundo Carballal, é uma festa que mistura religiosidade com o sentimento do povo de liberdade. “Esse sentimento norteou os baianos na luta pela independência, não é à toa que o nosso Senhor do Bonfim nos guiou nesse processo e continua nos guiando”, destacou.

“Quando você tem esse termômetro onde o povo se manifesta, onde os políticos podem testar sua popularidade, é exatamente porque esse sentimento continua norteando a ideia de que a justiça social seja plena. Quando a gente canta é para que a união possa ser a marca de todos aqueles que querem o bem comum da sociedade”, pontuou o presidente da CBPM.

Na oportunidade, Henrique Carballal afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) chega com muita força para o próximo pleito. “Ele que tem a cor do povo, a cara do povo, o cheiro do povo, e que conhece a realidade do povo e demonstrou isso ao longo desses três anos de governo, conseguindo trazer projetos fundamentais e importantes para o desenvolvimento social da Bahia. E acho que o povo vai demonstrar esse carinho não só no Bonfim, mas, acima de tudo, nas eleições que vão se aproximando”, finalizou.