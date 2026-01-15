Cacá Leão critica PT e projeta força da Federação PP-União Brasil em 2026

Cacá Leão durante a Lavagem do Bonfim - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

Ex-deputado e atual secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP) subiu o tom contra as gestões estadual e federal do Partido dos Trabalhadores durante a Lavagem do Bonfim. Em análise sobre o cenário para as Eleições deste ano, Cacá afirmou que sente nas ruas um desejo de mudança superior ao visto no pleito de 2022, quando caminhou ao lado de ACM Neto na disputa pelo Governo da Bahia.

"O que eu vejo são os baianos e os brasileiros muito insatisfeitos com os seus governos. O povo cansou do PT, encheu o saco dessas falsas promessas e esperanças que são colocadas. A gente tem hoje um dos piores governos do Brasil, um governo que, pelos seus próprios padrinhos e aliados é classificado como mediano, imagina como ele é avaliado pelo povo?", questionou o secretário.

O povo quer mudança e transformação, e é com essa expectativa que a gente tem vivido as ruas. Nas eleições passadas eu caminhei pela Bahia ao lado de ACM Neto e nessa eleição estou caminhando também. E posso dizer que nessa está muito mais fácil, temos um povo muito mais decidido. Cacá Leão - secretário de Governo de Salvador

Saída de deputados para o PSB

Questionado sobre a possível saída de deputados de seu partido rumo ao PSB, partido que faz parte da base de apoio ao governo Jerônimo, Cacá foi enfático e deixou o caminho aberto para saídas e chegadas na sigla.

"Agora em abril a gente vai ter uma janela partidária e os deputados vão ter a oportunidade de migrar, os que desejam estar ao lado do governo, mas o que eu posso dizer é que 'toda estrada tem dois caminhos, um de ida e um de volta', alguns podem sair, mas muitos estão chegando par a fortalecer as fileiras do Progressistas para nossa federação junto com o União Brasil, que com certeza vai eleger o maior número de deputados estaduais e federais", disse.