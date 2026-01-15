Deputado baiano aposta em consenso entre PT e PSD: "Sinal de pacificação"

Deputado Antonio Brito (PSD) - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

O deputado federal Antônio Brito (PSD) demonstrou otimismo com a disputa eleitoral, que será decidida em outubro, apesar da possibilidade de exclusão do seu partido da chapa majoritária. Ao Portal A TARDE, o parlamentar diz que o grupo chegará a um consenso.

“Eu acho que os últimos andamentos desses dias levam a concepção do que nós gostaríamos que é o fechamento da chapa PT-PSD. Essa é a posição nossa", disse o deputado.

O deputado federal participa na manhã desta quinta-feira, 15, do tradicional cortejo da Lavagem do Bonfim, que inicia na Basílica da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Comércio, em Salvador.

O parlamentar ainda diz ter certeza que as siglas vão continuar "marchando juntos", assim como nos pleitos anteriores. O pessedista ainda comentou o encontro entre Jerônimo e o correligionário Diego Coronel, designado como principal articulador político da família.

"Vi o encontro como o sinal de pacificação", concluiu ele.

Encontro de Jerônimo e Diego Coronel aponta para definição na chapa

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 14, em seu gabinete com o deputado federal Diego Coronel (PSD). O encontro acontece após o parlamentar tomar a frente da negociação referente a montagem da chapa governista para as eleições de outubro.

A reunião aponta para um entendimento na formação da majoritária, após o senador Angelo Coronel (PSD) ameaçar sair da aliança depois de ter sido excluído da chapa.