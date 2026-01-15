Menu
POLÍTICA
SEM RACHA

Deputado baiano aposta em consenso entre PT e PSD: "Sinal de pacificação"

Deputado federal participa do cortejo cívico da Lavagem do Bonfim, em Salvador

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

15/01/2026 - 7:32 h | Atualizada em 15/01/2026 - 8:27
Deputado Antonio Brito (PSD)
Deputado Antonio Brito (PSD) -

O deputado federal Antônio Brito (PSD) demonstrou otimismo com a disputa eleitoral, que será decidida em outubro, apesar da possibilidade de exclusão do seu partido da chapa majoritária. Ao Portal A TARDE, o parlamentar diz que o grupo chegará a um consenso.

“Eu acho que os últimos andamentos desses dias levam a concepção do que nós gostaríamos que é o fechamento da chapa PT-PSD. Essa é a posição nossa", disse o deputado.

O deputado federal participa na manhã desta quinta-feira, 15, do tradicional cortejo da Lavagem do Bonfim, que inicia na Basílica da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Comércio, em Salvador.

Leia Também:

Petistas citam 'sacrifício' de Rui Costa, mas pedem cautela com PSD
PSD bate martelo e Otto Alencar confirma indicação de filho ao TCE
Ação cautelar contra Cris de Dema (PSD) veta admissões em Piripá
Angelo Coronel reafirma força do PSD na disputa pelo Senado na Bahia

O parlamentar ainda diz ter certeza que as siglas vão continuar "marchando juntos", assim como nos pleitos anteriores. O pessedista ainda comentou o encontro entre Jerônimo e o correligionário Diego Coronel, designado como principal articulador político da família.

"Vi o encontro como o sinal de pacificação", concluiu ele.

Encontro de Jerônimo e Diego Coronel aponta para definição na chapa

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 14, em seu gabinete com o deputado federal Diego Coronel (PSD). O encontro acontece após o parlamentar tomar a frente da negociação referente a montagem da chapa governista para as eleições de outubro.

A reunião aponta para um entendimento na formação da majoritária, após o senador Angelo Coronel (PSD) ameaçar sair da aliança depois de ter sido excluído da chapa.

Tags:

Antonio Brito articulação política chapa majoritária disputa eleitoral lavagem do bonfim PT-PSD

x