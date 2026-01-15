Menu
LAVAGEM DO BONFIM

Eleições: Leo Prates defende alternância de poder e nega saída do PDT

Nos bastidores, especulava-se a saída do parlamentar para partido alinhado à oposição

Ane Catarine e Gabriela Araújo

Por Ane Catarine e Gabriela Araújo

15/01/2026 - 7:54 h | Atualizada em 15/01/2026 - 8:23
Deputado Leo Prates
Deputado Leo Prates -

O deputado federal Leo Prates (PDT) descartou a possibilidade de mudar de partido para disputar um novo mandato na Câmara Federal, mesmo com os rumores de que o seu partido pode migrar para a base do governo Jerônimo Rodrigues (PT).

“Eu sou feliz no PDT. O ano de 2025 foi um ano muito especial na minha carreira. Eu me emociono porque foi um ano que começou muito difícil. Foi um ano que terminou de uma forma que eu não esperava e entrei para a lista de deputado mais produtivo e mais influente [....]”, disse o parlamentar.

Nos bastidores, circulava a informação de que o pedetista deixaria a sigla e se filiaria ao partido Republicanos devido a mudança de posicionamento do partido.

Prates participa na manhã desta quinta-feira, 15, do cortejo cívico da Lavagem do Bonfim, que inicia na Basílica da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, em Salvador, e vai em direção à Colina Sagrada.

Eleições 2026: "Alternância de Poder"

À imprensa, Prates já reforçou o seu desejo de concorrer à reeleição e permanecer ocupando mais uma cadeira na capital federal. Questionado pelo Portal A TARDE sobre o imbróglio da chapa governista em meio à disputa entre PT e PSD, o parlamentar diz que “não faz política contra ninguém”.

“Eu não comento sobre chapa adversária. Você sabe que eu não faço política contra ninguém. [...]. A minha política é a favor das pessoas e o que eu acredito ser melhor para as pessoas. O que defendo é um princípio, que inclusive, toda a democracia defende, que é a alternância do Poder”, afirmou Prates.

Atualmente, o parlamentar compõe o leque de aliança do grupo de oposição na Bahia, liderado pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

x