Secretário de Cultura destaca força do Programa Ouro Negro na Lavagem do Bonfim

Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

A Lavagem do Bonfim 2026 marca oficialmente o início da temporada de festas populares na Bahia. Durante o cortejo nesta quinta-feira, 15, o Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, destacou o papel doGoverno do Estado na preservação das tradições que unem o sagrado e o profano nas ruas de Salvador.

"O Bonfim é a abertura dessa temporada de festas populares na Bahia neste ano. É um momento de fé, de celebração e de cultura, onde o sagrado e o profano se misturam na avenida, trazendo algo que é tão rico da cultura e da tradição do povo baiano. Para nós do Governo do Estado, estarmos aqui mais uma vez, valorizando a presença da cultura...neste ano o Ouro Negro tem 11 entidades para se apresentarem durante a lavagem", disse o secretário, que destacou a força cultural do Bonfim.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro | Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE