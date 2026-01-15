POLÍTICA
Secretário de Cultura destaca força do Programa Ouro Negro na Lavagem do Bonfim
Governo da Bahia reforça apoio a entidades culturais na Lavagem do Bonfim 2026
Por Cássio Moreira e Eduardo Dias
A Lavagem do Bonfim 2026 marca oficialmente o início da temporada de festas populares na Bahia. Durante o cortejo nesta quinta-feira, 15, o Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, destacou o papel doGoverno do Estado na preservação das tradições que unem o sagrado e o profano nas ruas de Salvador.
"O Bonfim é a abertura dessa temporada de festas populares na Bahia neste ano. É um momento de fé, de celebração e de cultura, onde o sagrado e o profano se misturam na avenida, trazendo algo que é tão rico da cultura e da tradição do povo baiano. Para nós do Governo do Estado, estarmos aqui mais uma vez, valorizando a presença da cultura...neste ano o Ouro Negro tem 11 entidades para se apresentarem durante a lavagem", disse o secretário, que destacou a força cultural do Bonfim.
É uma importante conexão dessa festa, dessa tradição cultural e identitária. É um momento de agradecimento, de pedirmos as bênçãos do Senhor do Bonfim, para que a gente siga com fé e em frente.
