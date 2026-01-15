Rogério Ceni confirma retorno do time principal do Bahia; veja quando

Ceni confirma retorno do time principal do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

A equipe alternativa do Bahia embalou o segundo triunfo consecutivo em 2026. Nesta quarta-feira, 14, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano, o Esquadrão venceu o Bahia de Feira sem sustos, por 3 a 0, com um time que mesclou a experiência de atletas do elenco profissional com a desenvoltura dos Pivetes de Aço, que têm se destacado sob o comando de Rogério Ceni.

Apesar das boas atuações do elenco alternativo tricolor, o treinador projetou, após o apito final, o retorno de jogadores da equipe principal no próximo compromisso do Bahia, diante do Galícia, neste sábado, 17, na Arena Fonte Nova. Segundo o comandante, é necessário dar ritmo aos atletas, embora tenha ressaltado que os jovens da base seguirão com espaço no time.

Nesse sábado vamos ter muitos retornos da equipe principal, junto com esses jogadores daqui. Temos que dar ritmo Rogério Ceni - técnico do Bahia

O retorno dos jogadores do elenco principal faz parte do planejamento do Bahia, que visa não apenas a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 29 de janeiro, mas também o primeiro clássico Ba-Vi de 2026, agendado para quatro dias antes, no dia 25. O Portal A TARDE apurou que a comissão técnica tricolor pretende “testar” o time profissional antes do início da Série A, oferecendo minutagem aos atletas em jogos que antecedem os confrontos contra Corinthians e Vitória.

Com a projeção do retorno de vários jogadores do elenco principal, o Bahia volta a campo neste sábado, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela terceira rodada do Baianão, com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento na competição. O Tricolor de Aço lidera o certame com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.