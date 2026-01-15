Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PLANEJAMENTO TRICOLOR

Rogério Ceni confirma retorno do time principal do Bahia; veja quando

Treinador prevê volta gradual do elenco profissional já no próximo jogo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

15/01/2026 - 7:31 h
Ceni confirma retorno do time principal do Bahia
Ceni confirma retorno do time principal do Bahia -

A equipe alternativa do Bahia embalou o segundo triunfo consecutivo em 2026. Nesta quarta-feira, 14, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano, o Esquadrão venceu o Bahia de Feira sem sustos, por 3 a 0, com um time que mesclou a experiência de atletas do elenco profissional com a desenvoltura dos Pivetes de Aço, que têm se destacado sob o comando de Rogério Ceni.

Apesar das boas atuações do elenco alternativo tricolor, o treinador projetou, após o apito final, o retorno de jogadores da equipe principal no próximo compromisso do Bahia, diante do Galícia, neste sábado, 17, na Arena Fonte Nova. Segundo o comandante, é necessário dar ritmo aos atletas, embora tenha ressaltado que os jovens da base seguirão com espaço no time.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Nesse sábado vamos ter muitos retornos da equipe principal, junto com esses jogadores daqui. Temos que dar ritmo
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Leia Também:

Bahia: Rogério Ceni lança jovem que é sobrinho de ícone da literatura
Ceni enaltece postura do Bahia em triunfo: "Independente do resultado"
Eleito craque do jogo, Dell celebra primeiro gol como profissional

O retorno dos jogadores do elenco principal faz parte do planejamento do Bahia, que visa não apenas a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 29 de janeiro, mas também o primeiro clássico Ba-Vi de 2026, agendado para quatro dias antes, no dia 25. O Portal A TARDE apurou que a comissão técnica tricolor pretende “testar” o time profissional antes do início da Série A, oferecendo minutagem aos atletas em jogos que antecedem os confrontos contra Corinthians e Vitória.

Com a projeção do retorno de vários jogadores do elenco principal, o Bahia volta a campo neste sábado, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela terceira rodada do Baianão, com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento na competição. O Tricolor de Aço lidera o certame com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova Bahia campeonato baiano esporte Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ceni confirma retorno do time principal do Bahia
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Ceni confirma retorno do time principal do Bahia
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Ceni confirma retorno do time principal do Bahia
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ceni confirma retorno do time principal do Bahia
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x