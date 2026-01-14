Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAIANÃO

Dell marca primeiro gol no profissional e Bahia bate Bahia de Feira

Esquadrão de Aço atropelou o Tremendão e aplicou 3 a 0

João Grassi

Por João Grassi

14/01/2026 - 21:07 h
Jogadores do Bahia comemoram gol
Jogadores do Bahia comemoram gol -

O Bahia derrotou o Bahia de Feira por 3 a 0 nesta noite de quarta-feira, 14, em duelo válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. A partida foi disputada na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O Esquadrão de Aço novamente atuou com uma equipe alternativa, com a presença de muitos Pivetes de Aço.

O volante Rezende abriu o placar para o time da capital aos 18 minutos do primeiro tempo, enquanto o jovem Dell ampliou aos 40, anotando seu primeiro tento no time profissional. Já na reta final da segunda etapa, o volante Erick marcou um golaço aos 41 minutos e fechou a conta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após duas rodadas, o Bahia se isola na liderança do Baianão, com seis pontos conquistados. O Tremendão, por outro lado, acumula apenas um pontinho e ocupa a 9ª posição, dentro da zona de rebaixamento até o momento.

Leia Também:

Meio-campista promessa deixa jogo do Bahia após sentir dores
Com joias da base, Bahia divulga relação para duelo com Bahia de Feira
Joia do Bahia, Dell revela conselhos de Éverton Ribeiro e Jean Lucas
Dell marcou pela primeira vez no time profissional do Bahia
Dell marcou pela primeira vez no time profissional do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O grupo alternativo do Esquadrão volta a campo no próximo sábado, 17, contra o Galícia. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela terceira rodada do Baianão.

FICHA TÉCNICA

Bahia de Feira 0x3 Bahia

2ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Data: 14/01/2026

Horário: 19h15

Árbitro: Bruno Nogueira Prado

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira

Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade

Transmissão: TVE

Cartões amarelos: Brendon, Jr. Santos, Lucas Santos, Palácios e Wellington (Bahia de Feira) / Caio Suassuna, David Martins, Jota e Rezende (Bahia)

Gols: Rezende aos 18' 1T, Dell aos 40' 1T e Erick aos 41' 2T (Bahia)

Bahia de Feira: Milton; Dodô (Marquinho), Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos (Arthur), Peterson (Brendon) e Lucas Santos (Palácios); Ronan e Vitinho (Fabrício). Técnico: João Carlos Ângelo.

Bahia: João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende (Erick), Jota (Pedrinho) e David Martins (Michel Araujo); Ruan Pablo (Lyan), Dell (Caio Suassuna) e Kauê Furquim. Técnico: Rogério Ceni.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bahia de feira campeonato baiano EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Bahia comemoram gol
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Jogadores do Bahia comemoram gol
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Jogadores do Bahia comemoram gol
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Jogadores do Bahia comemoram gol
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x