Dell marca primeiro gol no profissional e Bahia bate Bahia de Feira
Esquadrão de Aço atropelou o Tremendão e aplicou 3 a 0
Por João Grassi
O Bahia derrotou o Bahia de Feira por 3 a 0 nesta noite de quarta-feira, 14, em duelo válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. A partida foi disputada na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O Esquadrão de Aço novamente atuou com uma equipe alternativa, com a presença de muitos Pivetes de Aço.
O volante Rezende abriu o placar para o time da capital aos 18 minutos do primeiro tempo, enquanto o jovem Dell ampliou aos 40, anotando seu primeiro tento no time profissional. Já na reta final da segunda etapa, o volante Erick marcou um golaço aos 41 minutos e fechou a conta.
Após duas rodadas, o Bahia se isola na liderança do Baianão, com seis pontos conquistados. O Tremendão, por outro lado, acumula apenas um pontinho e ocupa a 9ª posição, dentro da zona de rebaixamento até o momento.
O grupo alternativo do Esquadrão volta a campo no próximo sábado, 17, contra o Galícia. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela terceira rodada do Baianão.
FICHA TÉCNICA
Bahia de Feira 0x3 Bahia
2ª rodada do Campeonato Baiano
Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana
Data: 14/01/2026
Horário: 19h15
Árbitro: Bruno Nogueira Prado
Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira
Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade
Transmissão: TVE
Cartões amarelos: Brendon, Jr. Santos, Lucas Santos, Palácios e Wellington (Bahia de Feira) / Caio Suassuna, David Martins, Jota e Rezende (Bahia)
Gols: Rezende aos 18' 1T, Dell aos 40' 1T e Erick aos 41' 2T (Bahia)
Bahia de Feira: Milton; Dodô (Marquinho), Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos (Arthur), Peterson (Brendon) e Lucas Santos (Palácios); Ronan e Vitinho (Fabrício). Técnico: João Carlos Ângelo.
Bahia: João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende (Erick), Jota (Pedrinho) e David Martins (Michel Araujo); Ruan Pablo (Lyan), Dell (Caio Suassuna) e Kauê Furquim. Técnico: Rogério Ceni.
