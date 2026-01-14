Dell marca primeiro gol no profissional e Bahia bate Bahia de Feira

Jogadores do Bahia comemoram gol - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia derrotou o Bahia de Feira por 3 a 0 nesta noite de quarta-feira, 14, em duelo válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. A partida foi disputada na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O Esquadrão de Aço novamente atuou com uma equipe alternativa, com a presença de muitos Pivetes de Aço.

O volante Rezende abriu o placar para o time da capital aos 18 minutos do primeiro tempo, enquanto o jovem Dell ampliou aos 40, anotando seu primeiro tento no time profissional. Já na reta final da segunda etapa, o volante Erick marcou um golaço aos 41 minutos e fechou a conta.

Após duas rodadas, o Bahia se isola na liderança do Baianão, com seis pontos conquistados. O Tremendão, por outro lado, acumula apenas um pontinho e ocupa a 9ª posição, dentro da zona de rebaixamento até o momento.

Dell marcou pela primeira vez no time profissional do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O grupo alternativo do Esquadrão volta a campo no próximo sábado, 17, contra o Galícia. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela terceira rodada do Baianão.

FICHA TÉCNICA

Bahia de Feira 0x3 Bahia

2ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Data: 14/01/2026

Horário: 19h15

Árbitro: Bruno Nogueira Prado

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira

Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade

Transmissão: TVE

Cartões amarelos: Brendon, Jr. Santos, Lucas Santos, Palácios e Wellington (Bahia de Feira) / Caio Suassuna, David Martins, Jota e Rezende (Bahia)

Gols: Rezende aos 18' 1T, Dell aos 40' 1T e Erick aos 41' 2T (Bahia)

Bahia de Feira: Milton; Dodô (Marquinho), Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos (Arthur), Peterson (Brendon) e Lucas Santos (Palácios); Ronan e Vitinho (Fabrício). Técnico: João Carlos Ângelo.

Bahia: João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende (Erick), Jota (Pedrinho) e David Martins (Michel Araujo); Ruan Pablo (Lyan), Dell (Caio Suassuna) e Kauê Furquim. Técnico: Rogério Ceni.