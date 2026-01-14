Menu
Meio-campista promessa deixa jogo do Bahia após sentir dores

Atleta de 21 anos é titular da equipe alternativa que disputa o Baianão

João Grassi

Por João Grassi

14/01/2026 - 20:18 h
Jota
Jota -

Titular na equipe alternativa do Bahia, o meio-campista Jota, de 21 anos, precisou sair de campo de maneira forçada nesta noite de quarta-feira, 14, durante o duelo com o Bahia de Feira, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, na Arena Cajueiro.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, o jovem formado na base do Esquadrão caiu no gramado e pediu atendimento médico.

Ele foi substituído pelo também meia Pedrinho, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre uma possível lesão.

Autor de um gol na estreia do Bahia no Baianão, Jota realizava seu segundo jogo na temporada. Até o momento, o Tricolor derrota o Tremendão por 2 a 0.

x