Com joias da base, Bahia divulga relação para duelo com Bahia de Feira
Esquadrão de Aço entra em campo às 19h15 desta quarta-feira, 14
Por João Grassi
O Bahia divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Bahia de Feira, nesta quarta-feira, 14, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, na Arena Cajueiro, às 19h15. O técnico Rogério Ceni novamente vai utilizar um elenco alternativo, recheado de jovens atletas.
Entre os atletas mais experientes do elenco principal, foram convocados o goleiro João Paulo, os meio-campistas Erick, Michel Araújo e Rezende, além do lateral-esquerdo Iago Borduchi e o zagueiro Gabriel Xavier.
O volante Sidney, revelado na base do clube, segue indisponível após sentir um incômodo no joelho.
Confira a lista de relacionados
- Goleiros: Fábio, João Paulo e Victor;
- Laterais: Iago Borduchi e Zé Guilherme;
- Zagueiros: Fredi, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Marcos Victor;
- Meio-campistas: David Martins, Erick, Jota, Michel Araujo, Pedrinho, Rezende, Victor Hugo e Wendel;
- Atacantes: Caio Suassuna, Dell, Kauê Furquim, Lyan e Ruan Pablo;
