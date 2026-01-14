Com joias da base, Bahia divulga relação para duelo com Bahia de Feira

Ruan Pablo em treino do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Bahia de Feira, nesta quarta-feira, 14, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, na Arena Cajueiro, às 19h15. O técnico Rogério Ceni novamente vai utilizar um elenco alternativo, recheado de jovens atletas.

Entre os atletas mais experientes do elenco principal, foram convocados o goleiro João Paulo, os meio-campistas Erick, Michel Araújo e Rezende, além do lateral-esquerdo Iago Borduchi e o zagueiro Gabriel Xavier.

O volante Sidney, revelado na base do clube, segue indisponível após sentir um incômodo no joelho.

Confira a lista de relacionados

Goleiros : Fábio, João Paulo e Victor;

: Fábio, João Paulo e Victor; Laterais : Iago Borduchi e Zé Guilherme;

: Iago Borduchi e Zé Guilherme; Zagueiros : Fredi, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Marcos Victor;

: Fredi, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Marcos Victor; Meio-campistas : David Martins, Erick, Jota, Michel Araujo, Pedrinho, Rezende, Victor Hugo e Wendel;

: David Martins, Erick, Jota, Michel Araujo, Pedrinho, Rezende, Victor Hugo e Wendel; Atacantes : Caio Suassuna, Dell, Kauê Furquim, Lyan e Ruan Pablo;