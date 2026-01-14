Menu
Com joias da base, Bahia divulga relação para duelo com Bahia de Feira

Esquadrão de Aço entra em campo às 19h15 desta quarta-feira, 14

João Grassi

Por João Grassi

14/01/2026 - 17:08 h
Ruan Pablo em treino do Bahia
Ruan Pablo em treino do Bahia -

O Bahia divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Bahia de Feira, nesta quarta-feira, 14, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, na Arena Cajueiro, às 19h15. O técnico Rogério Ceni novamente vai utilizar um elenco alternativo, recheado de jovens atletas.

Entre os atletas mais experientes do elenco principal, foram convocados o goleiro João Paulo, os meio-campistas Erick, Michel Araújo e Rezende, além do lateral-esquerdo Iago Borduchi e o zagueiro Gabriel Xavier.

O volante Sidney, revelado na base do clube, segue indisponível após sentir um incômodo no joelho.

Confira a lista de relacionados

  • Goleiros: Fábio, João Paulo e Victor;
  • Laterais: Iago Borduchi e Zé Guilherme;
  • Zagueiros: Fredi, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Marcos Victor;
  • Meio-campistas: David Martins, Erick, Jota, Michel Araujo, Pedrinho, Rezende, Victor Hugo e Wendel;
  • Atacantes: Caio Suassuna, Dell, Kauê Furquim, Lyan e Ruan Pablo;
