Joia do Bahia, Dell revela conselhos de Éverton Ribeiro e Jean Lucas

Dell destaca aprendizado com atletas experientes do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Uma das principais joias da base do Bahia, o atacante Dell revelou, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 13, no CT Evaristo de Macedo, que costuma ouvir conselhos de jogadores mais experientes, como Éverton Ribeiro e Jean Lucas, aproveitando a oportunidade de conviver com esses atletas como parte do seu processo de aprendizado.

Segundo o jovem, de 17 anos, ele busca extrair o máximo sempre que está ao lado dos craques tricolores. “Estou tentando aprender o máximo, tanto com a comissão técnica, que passa bastante informação, quanto com os atletas que estão ali no dia a dia. Principalmente, gosto de ouvir muito os mais velhos, né?”, afirmou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Éverton Ribeiro e o Jean Lucas sempre dão opiniões sobre movimentação e aprendizado também Dell - atacante do Bahia

Além de destacar a importância de escutar os jogadores mais experientes, Dell garantiu que vem aproveitando o período sob o comando do técnico Rogério Ceni para evoluir taticamente.

“Estou aprendendo a jogar em novas funções, como ele [Ceni] falou na coletiva. Não é uma posição fixa, não é ficar muito parado ali, entendeu? E, a cada dia, estou aprendendo e evoluindo mais com ele”, pontuou.

Por fim, o atacante revelou que o treinador costuma reforçar aos jovens atletas do Bahia que as oportunidades no futebol nem sempre se repetem. Segundo Dell, Rogério Ceni insiste na importância de estar preparado para aproveitar cada chance que lhes é dada.

“O Rogério sempre fala muito com a gente que, às vezes, a oportunidade só aparece uma vez na vida, e a gente tem que estar preparado para isso, continuar trabalhando e sempre com humildade”, finalizou.

Com Dell à disposição, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 14, às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, diante do Bahia de Feira, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano.