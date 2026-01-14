Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VESTIÁRIO

Joia do Bahia, Dell revela conselhos de Éverton Ribeiro e Jean Lucas

Atacante afirma que aprende com jogadores experientes e com Rogério Ceni

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

14/01/2026 - 10:34 h
Dell destaca aprendizado com atletas experientes do Bahia
Dell destaca aprendizado com atletas experientes do Bahia -

Uma das principais joias da base do Bahia, o atacante Dell revelou, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 13, no CT Evaristo de Macedo, que costuma ouvir conselhos de jogadores mais experientes, como Éverton Ribeiro e Jean Lucas, aproveitando a oportunidade de conviver com esses atletas como parte do seu processo de aprendizado.

Segundo o jovem, de 17 anos, ele busca extrair o máximo sempre que está ao lado dos craques tricolores. “Estou tentando aprender o máximo, tanto com a comissão técnica, que passa bastante informação, quanto com os atletas que estão ali no dia a dia. Principalmente, gosto de ouvir muito os mais velhos, né?”, afirmou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Éverton Ribeiro e o Jean Lucas sempre dão opiniões sobre movimentação e aprendizado também
Dell - atacante do Bahia

Leia Também:

Do Tottenham para o Bahia? Tricolor faz proposta por atacante argentino
Edilson Capetinha não é o primeiro ex-Bahia em reality show; relembre
Corrida do Bahêa já tem data marcada; confira os detalhes do evento

Além de destacar a importância de escutar os jogadores mais experientes, Dell garantiu que vem aproveitando o período sob o comando do técnico Rogério Ceni para evoluir taticamente.

Estou aprendendo a jogar em novas funções, como ele [Ceni] falou na coletiva. Não é uma posição fixa, não é ficar muito parado ali, entendeu? E, a cada dia, estou aprendendo e evoluindo mais com ele”, pontuou.

Por fim, o atacante revelou que o treinador costuma reforçar aos jovens atletas do Bahia que as oportunidades no futebol nem sempre se repetem. Segundo Dell, Rogério Ceni insiste na importância de estar preparado para aproveitar cada chance que lhes é dada.

O Rogério sempre fala muito com a gente que, às vezes, a oportunidade só aparece uma vez na vida, e a gente tem que estar preparado para isso, continuar trabalhando e sempre com humildade”, finalizou.

Com Dell à disposição, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 14, às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, diante do Bahia de Feira, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia base do esquadrão Everton Ribeiro Jean Lucas Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dell destaca aprendizado com atletas experientes do Bahia
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Dell destaca aprendizado com atletas experientes do Bahia
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Dell destaca aprendizado com atletas experientes do Bahia
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Dell destaca aprendizado com atletas experientes do Bahia
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x