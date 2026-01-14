Eleito craque do jogo, Dell celebra primeiro gol como profissional

Dell durante entrevista - Foto: Reprodução | TVE

Autor do segundo gol do Bahia no triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia de Feira, nesta quarta-feira, 14, na Arena Cajueiro, Dell foi eleito o craque do jogo válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. O atacante de 17 anos marcou pela primeira vez no time profissional.

Em entrevista concedida à TVE após o apito final, o Pivete de Aço celebrou o "momento abençoado" que vive. Dell é considerado uma das principais promessas da base tricolor e já havia se destacado na estreia do Baianão.

"Como em todas as entrevistas, eu sempre gosto de agradecer a Deus por esse momento abençoado. Graças a Deus, nessa data tão especial, meu primeiro gol como profissional saiu. Então, é muito importante isso para a carreira, esse prêmio também é muito importante. Pode ter certeza que eu vou olhar para ele todos os dias e vou me lembrar desse dia, nunca vou esquecer", iniciou Dell.

Dell marcou pela primeira vez no time profissional do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

"Só que eu acho que é manter os pés no chão agora. É continuar trabalhando e já pensar no próximo jogo, que é sábado, lá na Fonte Nova. É seguir o campeonato, não tem muito segredo, não tem muito o que falar, é trabalhar e continuar com a mesma humildade de sempre", completou o jovem atacante.

Próximo compromisso

Com Dell, a equipe alternativa do Bahia volta a campo no próximo sábado, 17, às 16h, contra o Galícia. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela terceira rodada do Baianão.