Ceni enaltece postura do Bahia em triunfo: "Independente do resultado"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Mesmo jogando com um elenco alternativo, o Bahia não tomou conhecimento do Bahia de Feira e venceu por 3 a 0 na Arena Cajueiro, nesta quarta-feira, 14. Recheado de Pivetes de Aço, o grupo comandado por Rogério Ceni agora acumula dois triunfos no Campeonato Baiano, sendo até então o líder da competição.

Em entrevista coletiva após o apito final, Ceni fez uma série de elogios para a postura do time no jogo. De acordo com ele, a atitude dos atletas dentro de campo o agradou bastante, independente do bom resultado.

"Independente do resultado, a maneira de se comportar, a pressão alta, como eles se dedicaram, isso para mim tem um valor gigantesco. Eu falei para eles que eles são um futuro pela idade, 16, 17, 18 anos, mas hoje eles foram um presente para o Bahia", iniciou Ceni.

O técnico do Bahia chegou a dizer que o comportamento da garotada serve de "exemplo" para os atletas do elenco principal. Ceni ressaltou a importância deles manterem o "desejo" de jogar ao longo dos anos, sem se "acomodarem" com o decorrer de suas carreiras.

"Eu acho que eles têm que estar atentos. Acho que é um exemplo para os demais profissionais que estão se preparando, treinando para poder voltar a jogar. Eles têm que manter esse padrão cada vez que entram em campo, com esse mesmo desejo, com essa mesma alma", indicou.

Rogério também enalteceu a dedicação do trio de ataque tricolor, formado por três jovens promissores da base: Dell, Kauê Furquim e Ruan Pablo. "A intensidade dos homens de frente é tudo, Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo, a intensidade que eles vêm jogando".

Time aprovado e comandante satisfeito

Rogério Ceni relatou sobre sua grande satisfação com todos os aspectos do duelo. Além dos atacantes, elogiou nomes como Fredi, Luiz Gustavo, Marcos Victor e David Martins, também destacando a participação de atletas experientes como Erick e Rezende, que marcaram dois dos três gols.

"Eu estou extremamente feliz e satisfeito. Eu espero, em breve, que esses garotos venham cada vez mais ganhar minutos e se tornem protagonistas. São jogadores que podem trazer muita alegria para o torcedor do Bahia", projetou Ceni.

"Rezende fez um belo gol, Erick também (...) Fiquei feliz com a partida deles hoje", concluiu o treinador.

Rezende, Luiz Gustavo e Zé Guilherme | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Próximo compromisso

Sob comando de Rogério Ceni, a equipe alternativa do Bahia volta a campo no próximo sábado, 17, às 16h, contra o Galícia. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela terceira rodada do Baianão.