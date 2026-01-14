MUDANÇA
Haddad antecipa saída do Ministério da Fazenda
Ministro ainda vai conversar com o presidente Lula sobre a data em que deixará a pasta
Por Anderson Ramos
Fernando Haddad afirmou que vai deixar a chefia do Ministério da Fazenda ainda em janeiro. A declaração foi dada em entrevista à jornalista Miriam Leitão, da GloboNews, que vai ao ar às 23h30 desta quarta-feira, 14.
Haddad declarou que quem for escolhido para substituí-lo deve assumir já o órgão para trabalhar o ano inteiro, tratando do Orçamento e do fiscal. Segundo o relato da jornalista, o ministro ainda vai conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a data em que deixará a pasta.
O ministro não confirmou que seu sucessor será o secretário executivo do ministério, Dario Durigan, mas disse torcer por seu nº 2. Haddad disse também que Durigan tem muito trânsito na Esplanada, assim como ele.
Na ocasião, Haddad disse que não acredita em problemas para o governo com o veto a parte das emendas parlamentares no Orçamento de 2026, que será publicado amanhã. Sobre o déficit público, Haddad disse que reduziu o indicador em 70% desde que entrou no governo.
